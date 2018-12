Schaeffler Csoport: Példaértékű jótékonykodás

Nincs ez máshogy a világ egyik vezető technológiai vállalatával, a Schaeffler Csoporttal sem. Debrecenben az egész december a jótékonykodásról, az adományozásról, és a segítségről szólt az FAG Magyarország Ipari Kft-nél.

– Nemcsak az egészségügyet, a szakképzést, a sportot támogatjuk, hanem a kultúrát is. Különösen megható volt a kisgyermekek boldogságát látni, akik a Vojtina Bábszínházban nézhették meg a Pimpáré és a Vakvarjúcska című előadást, melyet követően 500 jeggyel járultunk hozzá a Vojtina kezdeményezéséhez, aminek köszönhetően több mint 2000 szociálisan hátrányos helyzetű kisgyermek jut el hamarosan a bábszínház színvonalas előadásaira – fejtette ki Sütő Anett, a Schaeffler Csoporthoz tartozó FAG Magyarország Ipari Kft. kommunikációs munkatársa. – Természetesen a kollégáink gyermekeiről sem feledkeztünk el, hiszen a Mikulás is ellátogatott a Vojtina bábszínházba, ahol a Vitéz László és az elátkozott malom című előadást követően megajándékozta a kicsiket. A Kölcsey Központban a Vackor karácsonya című táncjátékra 200 db jegyet osztottunk ki a kollégáink között, ugyanerre az előadásra pedig a Debreceni Karitatív Testületnek is adományoztunk 300 darab belépőt. Hasonlóan jól érezték a munkatársak gyermekei magukat még a novemberben szervezett Tökjó Halloween party-n is, ahol arcfestéssel, textil nyomdával, süti díszítéssel, mécsestartó készítéssel tölthettek el kicsik és nagyok egy hangulatos délutánt.

A FAG a nagyobb gyerekekre, az ő jövőjükre is gondol. Idén decemberben jubileumi rendezvényen ünnepelték, hogy már egy évtizede beléptek a duális szakképzés rendszerébe. A cégcsoport egyik legfőbb célkitűzése, hogy piacképes szaktudással rendelkező szakemberek kerüljenek ki a Schaeffler Akadémia tanműhelyeiből. Eddig 162 diák végzett, akik közül többségük azóta is a cég munkavállalója.

– Mint egy háznál, úgy egy cégnél is jó alapokra lehet csak építkezni, hogy az hosszútávon fennálljon – hangsúlyozta Szabó Péter ügyvezető. – Ezt szerettük volna kifejezni egy nyugdíjas találkozóval, és értékelni a régi kollégáink éveken át kitartó munkáját. Körbevezettük őket a gyárban, megmutattuk a legújabb fejlesztéseket, majd ebéd és ajándékozás után hosszasan nosztalgiáztak az itt eltöltött időkről. Nagyon jóleső érzés, hogy kollégáink is évek óta kezdeményeznek ilyenkor gyűjtést. A közös összefogás eredménye rengeteg játék, gyerekkönyvek, édességek, amit a Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítványhoz juttatnak el. Ezzel tudnak segíteni a beteg gyermekeknek, családjaiknak, és az őket gyógyító gyermek-hematológiai centrumnak.

A debreceni adventi vásár legnagyobb látványossága mellett senki sem mehet el észrevétlenül. A Schaeffler által támogatott 45 méter átmérőjű óriáskerékre váltott jegyekkel nemcsak egy fantasztikus élményt, hanem értékes ajándékokat is lehet nyerni.

– A Schaeffler Kuckóban minden jeggyel rendelkező látogató megpörgethet egy szerencsekereket, ahol ajándékokat nyerhetnek – ajánlja Sütő Anett. – A jegyekért cserébe tombolákat is kapnak a vendégek, amivel sorsoláson egy Iphone 8-as telefonnal is gazdagodhatnak. Nagyon népszerű ez a kezdeményezésünk is, hiszen már több mint 4000 tombola fogyott el. A kollégáinknak is megköszönjük az egész éves lojalitásukat egy évzáró rendezvényen. Jövőre ünnepeljük a fennállásunk 20-ik jubileumi évfordulóját, melyre kiemelt figyelmet fogunk fordítani. Ünnepélyesen megnyitjuk 2019 januárjában a második gyárcsarnokunkat, melyben a modern kor legfejlettebb technológiáját és ergonómiai megoldásait alkalmazva szolgáljuk ki munkavállalóink és vevőink igényeit.

A szeretet ünnepe közeledtével nagyobb figyelem irányul embertársainkra, egy kis segítségnyújtás, türelem, egy kedves szó mindig fontos, de ilyenkor talán még inkább szükség van rá. A Schaeffler Csoport nagylelkű hozzájárulásokkal tette szebbé nemcsak saját kollégáik, hanem több ezer ember karácsonyát.

