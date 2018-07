Sátrat vertek az első fesztiválozók: kit a hangulat, kit a zene vonzott

Minden korábbinál több látogatóra számítanak idén a régió legnagyobb zenei rendezvényén, a Campus Fesztiválon, mely szerda délután startolt el. Idén új helyszínen, az Ady Endre úton lehet bejutni a forgatagba, ahol már a nulladik napon is olyan kivételes előadók csábították a közönséget, mint a Péterfy Bori és a Love Band, vagy Lovasi András. Utóbbi zenekaraival idén más felállásban lépett színpadra: egész életművéből csemegézett dalokkal kedveskedett a közönségnek, így sokak örömére megelevenedett néhány Kispál és a Borz-sláger is.

Szerdán este már a kedvenceknek tapsolhattak | Fotó: Kovács Péter

A négy nap alatt olyan nemzetközileg ismert sztárok is ellátogatnak a fesztiválra, mint Akon, az Ignite, a The Rumjacks, a Scooter, Sigma és a R3hab, de a „megszokott” hazai előadókból sem lesz hiány: dübörög majd a Tankcsapda, jön Ákos, fellép többek között a Punnany Massif is. A zenei tartalom mellett a Debreceni Egyetem is számos érdekességgel készül, valamint lesz Dumaszínház, közéleti-kulturális beszélgetések, színházi produkciók, tudományos programok és mozi, de a gyerekekkel érkezőknek sem okoz csalódást a rendezvény. A fesztivál idén is készpénzmentes, érintéses bankkártyával vagy előre feltöltött fesztiválkártyával lehet fizetni a területen belül.

Szórakozni jöttek

Egy nagyobb esőfelhő alatt érkeztünk ki a nulladik napra szerda délután, de ahogy lepattantunk a bicikliről, a borongós idő is odébbállt. Semmi kétség nem fért hozzá, az ég is a Campus Fesztiválnak kedvez. A forgatag éledezett, a zenekarok hangoltak, a büfések serénykedtek, a látogatók igyekeztek felmérni a terepet, mi merre található.

Első utunk a kempingbe vezetett, ahol a legtöbben már felállították a sátraikat, akadtak azonban olyanok is, akik éppen ottjártunkkor bíbelődtek a következő napok „otthonának” kialakításával. Szabó Regő (és hangsúlyozza, nem Gergő) baráti társaságával érkezett Debrecenbe Poroszlóról, elmondta, két éve is járt már itt.

Szabó Regő | Fotó: Molnár Péter

Most 18 éves vagyok, akkor még csak 16 voltam, így annyira nem élveztem ezt az egészet, mint amennyire most fogom”

– mesélte bizakodva, hozzátéve, két éve szintén sátraztak, így nem volt kérdés, hogy idén is a kemping mellett döntenek. Regő igazán felkészült a zenei kínálatból, nagyon várja Akon, a Scooter, a R3hab és Sterbinszky koncertjét, de egész biztosan nagyot fog bulizni Majkára és Curtisre is.

Szintén a kemping területén botlottunk bele egy másik társaságba, mely tagjai éppen meglódultak a sűrűjébe, de szívesen megálltak még pár percre beszélgetni.

– Három éve voltam a fesztiválon, akkor csak egy napot, most pedig már hetijegyet vettem – mondta Hoffer Ditta Bökönyből, akit arról is kérdeztünk, mit vár leginkább az idei felhozatalból. A választ telefonjaikon mutatták meg barátnőjével közösen, melyeken az „inni jöttem” felirat ékeskedett – poénkodtak a lányok. A szintén bökönyi Seres Laura elmondta, tavaly is végig „campusozott”, ez idén sem lesz másként, leginkább a Halott Pénzre fog bulizni.

Fotó: Molnár Péter

A lányokkal ott volt Daróczi Szilveszter is, aki Konyárról érkezett, és elmondta: a R3hab, a BSW és Horváth Tamás koncertjeire a legkíváncsibb.

Daróczi Szilveszter | Fotó: Molnár Péter

Lufi és csillámtetoválás

A fesztivál területén a Holnapom Egyesület standjánál éppen csillámtetoválás készült. A két kislány izgatottan várta, hogy teljes legyen a csillogó mű, addig édesapjukkal beszélgettünk.

– Ez az első alkalom, hogy itt járunk, pedig már régóta tervezzük, de a munka miatt eddig nem jött össze. Aztán megszülettek a lányok – mutat a gyerekekre – így megint vártunk, hogy itt lehessünk – mondta Kertész Róbert, hangsúlyozva, nagyon jónak találja, hogy a kicsik ingyen bejöhettek.

Kertész Róbert feleségével és kislányaikkal | Fotó: Molnár Péter

– Ez a nulladik nap az övék, nagyon tetszik nekik a fesztivál, nem is gondoltam volna, hogy ennyi gyerekprogram van. A többi napokon a feleségemmel leszünk kettesben, a gyerekekre a nagyszülők vigyáznak majd. Mindenre vevők vagyunk, most Péterfy Bori koncertjére indulunk, de biztosan nem hagyjuk ki a Tankcsapdát sem – folytatta Róbert, aki arra is kitért, meglepődött azon, hogy nem tud készpénzzel fizetni, de ez nem okozott gondot, hamar asszimilálódtak a fesztivál körülményeihez.

Egykor „sztárvendég” volt

Végül mint megtudtuk, egy egykori „sztárvendéget” szólítottunk meg. Rozsos Tibor a legelső fesztiválon – még a Vekeri-tónál – extrém- és intimfodrászatával volt jelen.

Rozsos Tibor | Fotó: Molnár Péter

– Törzsvendég vagyok, egy fesztivál kivételével mindegyiken ott voltam, nálam ez már hagyomány. A szabadságomat is mindig ilyenkorra időzítem.

Egyrészt ilyenkor mérem, hogyan telik felettem az idő, másrészt feltölt a fiatalok látványa.” Őket szakmai szemmel is nézem, figyelem a trendeket, hiszen a divatszakmában dolgozom”

– említette a mesterfodrászként dolgozó férfi. Azt is elmondta, szerencsésnek találja, hogy már a városon belül rendezik a fesztivált, hiszen sokkal több ember tud így eljönni.

A kérdésre pedig, hogy milyen koncerteken lesz ott, azt válaszolta: egyszer volt, hogy bekarikázta a műsorfüzetben, melyik színpadokhoz igyekezzen, akkor sem jött össze, ezért a zenei kínálatot már nem is figyeli. Sokkal fontosabb, hogy ismerősökkel találkozhat, jókat beszélgethet, és átadhatja magát annak a bizonyos fesztiválhangulatnak.

– Vass Kata –

