Sass Dani is segít Adélkának

Néhány éve egy főzőműsor döntőjéig menetelt Sass Dani, azóta pedig műsorvezetőként is bemutatkozott a televízióban. A hajdúszoboszlói gasztroblogger örömmel csatlakozott a Napló akciójához, nemcsak arcát adta hozzá, hanem anyagi támogatását is.

Legalább most megtörténik

– Függetlenül attól, hogy immáron 8 éve Budapesten élek, mindenre hamarabb felkapom a fejem, ami Hajdúszoboszlón, vagy Hajdú-Biharban történik. Most egy háromgyermekes hajdúszoboszlói családról van szó, s ha valahol ennyi gyermek van, akkor egy picit mindig olyan, mintha a saját családom is lenne, hiszen mi hárman vagyunk testvérek. Tudom azt, milyen nehéz a három gyerekkel, milyen anyagi megterhelést jelent, főleg akkor, ha valamelyik gyerkőc nem egészséges – mondta Dani.

Adélka és az édesanyja | Fotó: Kiss Dóra

A „vagány gasztroarc” szerint azoknak, akik kicsit is ismertek, kötelességük felhívni a figyelmet arra, hova kell a segítségnek összpontosulnia.

– Azt gondolom, hogy a népszerűségből valamit vissza kell adnom az embereknek, hiszen mindenkinek tartozom egy picivel. Igyekszem mindenhol segíteni, ez nem feltétlenül csak a jótékonyság fizikai megjelenése lehet, ami adott esetben pénz vagy tárgy, hanem ha valaki megkeres egy-egy kéréssel, akkor nagyon szívesen segítek neki is. Aki egy kicsivel is jobbá tudja tenni valakinek az életét, annak ezt meg kell tennie.

Ha nincs figyelmesség a mindennapjainkban, akkor tulajdonképpen az egész életünk nem ér semmit”

– vélekedik.

– Minden gyűjtési akció jó, ilyenkor mindig az ember lelkiismerete diktálja a tempót és a mértéket. Az ünnep önmagában nem ér semmit, ha nem figyelünk jobban másokra is. Beszélhetnénk arról, milyen kár, hogy csak ilyenkor. De legalább most megtörténik! Muszáj elkezdenünk gondolkodni azon – ha máskor nem, legalább ebben a időszakban –, hogyan tudunk valamit hozzátenni mások életéhez. Annak is örülök, hogy egy szerkesztőségnek eszébe jut az, hogy nemcsak arról ír, mi történik a környezetünkben, hanem ti magatok csináltok valamit – hívta fel Dani a figyelmet az adománygyűjtő akciók fontosságára.

Ha ön is segíteni szeretne a Kőpataki családnak, december 17-ig megteheti. A felajánlásokat a Napló székházába várjuk (Debrecen, Dósa Nádor tér 10.), személyesen, vagy e-mailben Szunyogh Anitát (anita.szunyogh@naplo.hu) keressék.

