Sasokat látnak vendégül az ifjú Gladiátorok

Jól kezdődött a szezon a cívisvárosiaknak, és szeretnék, ha jól is folytatódna. A Miskolc Steelers ellen idegenben 19-12-re nyertek az arany-fekete ifjoncok úgy, hogy a második számú irányító, Németi Soma adogatott. Ő szombaton eredeti posztján szerepel futóként, hiszen ismét Kunkli László kezébe kerül majd a labda. A 2017-es év legjobb U17-es játékosa egy évnyi rutinnal a háta mögött most egy jó szezon elé nézhet. Már tavaly is kiválóan szerepelt, de most újabb szintre emelheti játékát. Főleg, ha remek képességű fiatal elkapókkal és egy kemény támadófallal dolgozhat együtt a pályán. A sikerhez viszont a védelem is kell. Ha ez az egység is jól teljesít, akkor a Gladiators egy lépéssel közelebb juthat ahhoz, hogy a rájátszásba jusson.

A TD Store Eagles az U19-es bajnokságban eddig két meccset játszott, ám mindkettőn vereséget szenvedett. A Sasok kerete a tavalyihoz képest átalakult, nagy részét U17-es korosztályú amerikaifocisták alkotják. Sokuknak még ez az első idényük. Irányítójuk, Molnár Márk viszont egy tapasztalt ifjonc, aki biztosan meg fog tenni mindent azért, hogy az Eagles szombaton nyerni tudjon.

„Egészségesebbek lettünk, az első meccsen sérült játékosaink száz százalékosak” – jelentette ki Szűcs Botond vezetőedző. – „Szeretnénk magabiztos győzelmet aratni, de emellett a játékunkat is javítanunk kell. Ki fogunk próbálni új dolgokat is, játékosokat új posztokon. Nagyon várjuk a meccset, mindannyian bizonyítani szeretnénk, hogy kiváló csapatunk van, és egyénileg is kiváló képességű játékosok játszanak idén a Gladiators U19-es alakulatában.”

A Gladiators-TD Store Eagles összecsapás október 6-án, szombaton 15 órakor kezdődik Nyírábrányban, a Határőr úti Sportpályán.

– Makranczi László –

