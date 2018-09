Sargentini-jelentés – Kovács Zoltán a BBC-nek: “rémisztő hallgatni Sargentini képtelenségeit”

A kormányszóvivő a brit közszolgálati rádió közéleti és politikai műsorokat sugárzó 4-es csatornájának délelőtti hírmagazinjában kijelentette: teljesen részrehajló és politikailag motivált jelentésről van szó, amelyet egy szélsőbaloldali, “akár anarchistának, balosnak is nevezhető politikai aktivista” készített.

Kovács Zoltán szerint a nagy probléma az, hogy az Európai Unión belül egyes politikai erők, köztük Judith Sargentini “az ő szélsőbaloldali politikai nézeteivel együtt”, az európai értékek nevében gyakorlatilag politikai kampányt folytatnak egy olyan ország ellen, amelyet politikai okokból nem szeretnek, a tényekkel ugyanakkor nem törődnek.

Arra a riporteri felvetésre, hogy Magyarországon dolgozó külföldi tudósítók munkavégzésük mind nehezebbé válásáról számolnak be, és Magyarország megítélése a sajtószabadság érvényesülése szempontjából romlott, a kormányszóvivő azt mondta, hogy ez hazugság, “hiszen most is egy külföldi rádióállomás külföldi újságírójával beszélek, és ezt rendszeresen tesszük”.

Hozzátette: különösen az elmúlt nyolc évben könnyen lehetett találni néhány olyan embert, köztük újságírókat, akik nem szeretik a magyar kormányt és hamis vádakkal állnak elő, “amelyek ellen évek óta küzdünk”. Kovács Zoltán szerint látható, hogy ezek a vádak immár “a régmúlt történelem” részei, mivel zömüket sikerült az Európai Bizottsággal és más európai intézményekkel lezajlott jogi vitákban rendezni, a többi pedig tényszerűen nem igaz, és politikai ízléseket tükröz.

A kormányszóvivővel készített interjú előtt a BBC rádió megszólaltatta Judith Sargentinit is, aki elmondta: jelentése különböző problémákat tár fel a magyarországi demokráciával, a jogállamisággal, az alapjogokkal, az európai értékekkel kapcsolatban.

A holland EP-képviselő szerint ezekben a kérdésekben komoly romlási folyamat zajlott le Magyarországon, romlott a magyarországi demokrácia állapota, és a magyar embereknek már nincsenek ugyanolyan jogaik, mint más európai polgároknak.

Az Európai Parlament (EP) plenáris ülése kedden vitázik, szerdán pedig szavaz a magyar jogállamisági helyzetről szóló különjelentésről, amelyet a testület illetékes bizottságában korábban nagy többséggel elfogadtak.

– MTI –

