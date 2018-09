Sargentini-jelentés – Fidesz: A DK folytatja a nyomásgyakorlást

A nagyobbik kormánypárt ezt arra reagálva közölte pénteken az MTI-vel, hogy Arató Gergely, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese sajtótájékoztatóján azt mondta, a párt határozati javaslatként tárgyalna az Országgyűlésben a Sargentini-jelentés szövegéről.

A Fidesz erre reagálva azt írta, a DK képviselői az Európai Parlamentben is részt vettek a Magyarország elleni támadásban, és most itthon is folytatják. Mint írták, a párt Brüsszellel együtt azért támad, mert a magyar emberek úgy döntöttek, “hogy nem leszünk bevándorlóország.” A magyar parlament elé akarják vinni a bevándorláspárti Sargentini-jelentést, amely számon kéri, hogy miért nem veszünk részt a migránsok elosztásában és betelepítésében, és számon kéri a szigorú bevándorlási szabályokat és a Stop Soros törvénycsomagot is.

