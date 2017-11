Sárfalvi Péter: kick-boxban nagyhatalom vagyunk

“Volt ijedtség a döntők előtt, mert a délelőtti csapatselejtezők során kaptam egy rúgást a bordámra, úgyhogy injekciózni kellett. Szerencsére sikerült ezt kizárnom, és a közönség is belevitt az újabb címek megszerzésébe” – idézte a hazai szövetség vasárnapi hírlevele Mórádi Zsoltot, aki a szombat esti gálára kilátogató nézők hatalmas ünneplése közepette előbb egyéniben, 84 kg-ban, majd csapatban is diadalmaskodott.

Az ő sikereivel együtt összességében 15 arany-, 7 ezüst- és 7 bronzérmet szerzett a magyar felnőttválogatott a hazai rendezésű sportági csúcseseményen.

“Kick-boxban nagyhatalom vagyunk” – összegzett a világbajnokságot záró gálán Sárfalvi Péter nemzeti utánpótlás-nevelésért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár a BOK Sportcsarnokban, ahol nemcsak a magyar csapatnak, de az egész vb-nek is a legeredményesebb versenyzője Veres Roland lett. A tizennyolc éves, 57 kg-os sportoló a light-contact és a kick-light után a befejező napon pointfightingban is első lett, majd a csapattal is nyert, így négy világbajnoki trófeának lett a gazdája.

– MTI –

