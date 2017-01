Saláta nem jön, már alá is írt a Slovanhoz

A Napló és a Hajdú Online is beszámolt róla, hogy felmerült a lehetősége annak, hogy a szlovák válogatott Saláta Kornél a magyar élvonalban folytassa pályafutását, sőt, maga a magyar származású focista árulta el a csakfoci.hu-nak, hogy ajánlatot is kapott többek között Debrecenből is, a védő végül marad a Slovan Bratislava csapatánál.

A szerződéshosszabbítást a klub elnöke, Ivan Kmotrik jelentette be, mondván hetek óta tartó egyeztetések után állapodtak meg a 40-szeres válogatott játékossal – írja a futballal foglalkozó internetes portál.

– Nagyon boldog vagyok, hogy aláírhattam az új szerződésemet. Voltak ajánlataim külföldről, de a prioritás számomra az volt, hogy itt maradhassak, és folytathassam a Slovannál megkezdett munkát. Remek csapat és öltözői hangulat alakult ki a klubnál, és biztos vagyok benne, hogy jó úton járunk a sikerek felé, remélem, ezt már a tavasszal meg tudjuk majd mutatni – nyilatkozta Saláta az skslovan.com-nak.

A garamkövesdi születésű, 31 éves Saláta 2008-ban debütált a szlovák válogatottban, részt vette a 2010-es világbajnokságon és a 2016-os Európa-bajnokságon is. Ősszel ő viselhette a Slovan csapatkapitányi karszalagját is.

HBN

