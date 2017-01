Saláta Kornél jöhet a Lokiba

Sajtóinformációk szerint másfél esztendő után újra felmerült Saláta Kornél neve a DVSC-vel kapcsolatban. 2014 nyarán állítólag a Loki megkereste a negyvenszeres szlovák válogatott védőt, ám akkor nem jött össze a szerződés, azonban Saláta iránt most újra érdeklődik a piros-fehér klub – írja a csakfoci.hu.

A futballal foglalkozó portál idézi a Slovan Bartislava 31 esztendős csapatkapitányának szavait: „A héten még tárgyalunk a Slovannal, nem tudom, hogy megegyezünk-e. Ha nem tudok szerződést hosszabbítani, akkor távozom, van ajánlatom Törökországból, Lengyelországból és az NB I-ből is. A menedzserem több magyar klubbal is kapcsolatban áll, többek között a Debrecennel is, ahol másfél éve már felmerült a leigazolásom, de aztán nem jött össze. Nagyon szívesen kipróbálnám magam Magyarországon”.

HBN

Debrecen – A DVSC-nél erősíteni készülnek a télen, de eddig csak a Balmazújvárosból visszatérő játékosról hallani.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA