Salakmotor: Csillagok újjászületése és bukása

A tíz fordulóból álló salakmotoros Grand Prix-sorozat utolsó viadalának a lengyelországi Torun adott otthont, ahol minden adott volt az izgalmas végkifejlethez: a világbajnoki cím, a bronzérem és a jövő évi tagságot jelentő 8. hely sorsa is nagy csatát ígért. A remélt izgalmak nem maradtak el a telt házas, több mint 15 ezer néző előtt megrendezett viadalon a Marian Rose Motoarenában…

Előnyből öröm

A legfontosabb kérdésben, azaz az aranyéremért folytatott harcban két pilóta volt érintett, a brit Tai Woffinden és a lengyel Bartosz Zmarzlik. A kétszeres egyéni világbajnok Woffinden 10 pontos előnnyel érkezett Torunba, ám egy bukás és egy harmadik hely, illetve a polák klasszis remeklése az alapszakasz során teljesen nyílttá tette az aranycsatát. Következett az elődöntő, ahol a riválisok egymás ellen mérkőztek. Woffi úgy lett második Niels-Kristian Iversen mögött, hogy Zmarzliknak esélye sem volt az előzésre, így az utolsó futam előtt megszerezte harmadik egyéni világbajnoki elsőségét. Woffinden nagyságát és profizmusát mutatja, hogy ünneplés ide vagy oda, a nagydíj-döntőben is odatette magát, s magabiztos diadalt aratott az addig veretlen Artyom Laguta, Emil Szajfutgyinov és Iversen ellen.

Woffinden újfent bizonyította emberségét is, hiszen az eredményhirdetésre olyan motorosruhát vett fel, melynek elején a korábbi csapattárs, a közelmúltban öngyilkosságot elkövető Tomasz Jedrzejak fotója látható.

Laguta a „fő orosz”

A dobogó harmadik fokáért Maciej Janowski, Fredrik Lindgren és Greg Hancock különmeccsét figyelhette a nagyérdemű. A svéd és lengyel pilóra egyforma pontszámmal állt a derbi előtt, míg az amerikai ikon 5 ponttal lemaradva követte őket. Meglepetésre a lengyel motoros gyenge napot fogott ki, amit jól használt ki Lindgren, s hiába voltak Hancocknak nagy futamai, a svéd örülhetett a rendkívül értékes bronzéremnek.

A legjobb nyolc közé jutásért is öldöklő csatát vívtak az érintettek, hiszen ezek a pozíciók jelentettek automatikusan jövő évi GP-tagságot. Ha nem is ment könnyen, végül Szajfutgyinov jól hajrázott, megelőzte az utolsó két nagydíjon sérülés miatt nem induló Patryk Dudeket, így ha remegett is a léc, az orosz „becsúszott” az elitbe. S ha már itt tartunk, végérvényessé vált, hogy nem Szajfutgyinov a legmagasabban jegyzett orosz pilóta napjainkban, hiszen Artyom Laguta nemcsak a csapatvilágbajnoki döntőben nyújtott jobb teljesítményt az „Orosz Rakétánál”, hanem a Grand Prix-ban is, mivel nagy meglepetésre a 6. helyet szerezte meg összesítésben.

Mélyrepülés

A negatív meglepetések sorát Nicki Pedersennel kell kezdeni, aki szabadkártyásként vágott neki az idénynek. A háromszoros egyéni világbajnok nem igazán tudta meghálálni az illetékesek bizalmát, úgy végzett a 11. helyen, hogy 53 futamban állhatott starthoz, amiből mindössze 9 etapot nyert meg. Ez azt jelenti, hogy két alkalommal „élte túl” az alapszakaszt, igaz Malillában a Skandináv Nagydíjon a pódium legmagasabb fokára állhatott. Összességében nem keltett túl nagy szenzációt, hogy Pedersen nem kapott szabadkártyát 2019-re. A döntés után a 41 esztendős klasszis bejelentette, három arany-, egy ezüst- és három bronzérem, illetve 17 nagydíj-diadal után véget vet GP-s karrierjének.

A dánon kívül még egy világbajnoktól búcsúzik a Grand Prix-széria: Chris Holdert sem láthatjuk jövőre a legjobbak mezőnyében. Az ausztrál sztár évek óta keresi önmagát, sajnos nem találta meg a sikerhez vezető utat, az elmúlt két évben egyszer jutott döntőbe, míg az elmúlt hat idényben egyszer nyert nagydíjat.

A nemzetközi szövetség és a GP jogaival rendelkező BSI képviselői gyorsan megegyeztek abban, kik kapnak szabadkártyát a jövő évre, így a kvalifikációt sikerrel abszolváló Janusz Kolodziej, Niels-Kristian Iversen és Antonio Lindback mellett Patryk Dudek, Matej Zagar, Martin Vaculik és Leon Madsen készülhet a 2019-es szezonra.

