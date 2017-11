Salakmotor: a sors igazságot szolgáltatott

Nem kevesebb, mint 12 fordulót követően véget ért az idei salakmotoros egyéni világbajnoki széria, azaz a Grand Prix. A mindent eldöntő, utolsó fordulónak Melbourne adott otthont, a rendkívül impozáns Etihad Stadionban küzdöttek a vaspapucsosok a dobogós helyekért, illetve a jövő évi tagságért.

Új név a listán

Időrendi sorrendben haladva először a világbajnoki cím sorsa dőlt el, a hazai pályán versenyző Jason Doyle zsinórban három futamgyőzelmet aratva bezsebelte az aranyérmet. A kiváló salakszóró nem elégedett meg azzal, hogy a viadal felénél elhódította a trófeát, megnyerte az Ausztrál Nagydíjat is. Az ausszi rendkívül kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, a 12 versenyből 10-szer ott volt a fináléban, s két alkalommal győzött. Sokak szerint a sors igazságot szolgáltatott, hiszen az elmúlt évben Doyle már csak egy lépésre volt a dobogó legfelső fokától, ám egy súlyos sérülés megakadályozta, hogy a világ legjobbja legyen. Idén is sokat kellett tennie a 32 éves ausztrálnak az első helyért, hiszen sérülések hátráltatták, de a fájdalmai mellett a riválisokat is legyőzte. Doyle sikerével új név került az egyéni világbajnokok hosszú listájára.

Dudek lett az új rakéta

A második hely sorsa is Ausztráliában dőlt el, a párviadal szereplői a kétszeres világbajnok Tai Woffinden, illetve a GP-ben főversenyzőként idén debütáló Patryk Dudek voltak. A lengyel versenyző érkezett előnnyel az Etihad Stadionba, s ezt a fórt ezüstéremre váltotta. A 25 esztendős Dudek ezzel a sikerrel minden idők legeredményesebb Grand Prix-s újonca lett, megelőzve honfitársát Bartosz Zmarzlikot, illetve az orosz Emil Szajfutgyinovot. Nem lehet elmenni Szajfutgyinov szereplése mellett, aki három év szünet után került vissza a GP mezőnyébe. Sokak azt hitték, az Orosz Rakéta újra berobban az élvonalba, s akár dobogón is végezhet, ám nem így történt. Szajfutgyinov a tizenkét versenyből mindössze egy alkalommal jutott a legjobb négy közé, s akárhogy nézzük, ez csalódást okozott a szurkolói számára. Az orosz pilóta végül a 6. helyen zárta a szériát. A 8. pozícióért – ami még automatikusan 2018-as GP-tagságot jelentett –, hatalmas küzdelem alakult ki a szlovák Martin Vaculik és a szlovén Matej Zagar között a szezon végére. Az utolsó forduló előtt még lényegében nyitott volt a kérdés, ám Vaculik nem tudta ledolgozni a hátrányát, így végül a 9. helyen végzett.

Csillaghullás

A szlovák klasszis mögött olyan vaspapucsosok végeztek, mint Chris Holder, Greg Hancock és Nicki Pedersen, akik összesen 8 egyéni világbajnoki címet szereztek eddig pályafutásuk során. (A történet egészéhez tartozik, hogy sérülés miatt a dán két, míg az amerikai motoros 6 viadalon állt starthoz.) Ezek után nem volt különösebb meglepetés, hogy a Speedway Grand Prix jogaival rendelkező konzorcium, a BSI és a nemzetközi szövetség illetékesei úgy döntöttek: a „három király” szabadkártyát kapott 2018-ra. A negyedik kedvezményezett Vaculik lett, akinél vélhetően sokat nyomott a latba, hogy megnyerte a Szlovén Nagydíjat és a németországi Teterowban második lett. A jövő évi mezőny a kvalifikációs sorozat legjobb három pilótájával, Przemyslaw Pawlickivel, Artyom Lagutával és Craig Cokkal egészül.

HBN-BN

Tények

A végeredmény

1. Jason Doyle (ausztrál) 161 pont,

2. Patryk Dudek (lengyel) 153,

3. Tai Woffinden (brit) 131,

4. Maciej Janowski (lengyel) 122,

5. Bartosz Zmarzlik (lengyel) 121,

6. Emil Szajfutgyinov (orosz) 117,

7. Matej Zagar (szlovén) 107,

8. Fredrik Lindgren (svéd) 107,

9. Martin Vaculik (szlovákia) 99,

10. Chris Holder (ausztrál) 85,

11. Piotr Pawlicki (lengyel) 81,

12. Antonio Lindbäck (svéd) 77,

13. Peter Kildemand (dán) 60,

14. Greg Hancock (amerikai) 45,

15. Niels K. Iversen (dán) 44,

A 2018-as mezőny

Jason Doyle (ausztrál)

Patryk Dudek (lengyel)

Tai Woffinden (brit)

Maciej Janowski (lengyel)

Bartosz Zmarzlik (lengyel)

Emil Szajfutgyinov (orosz)

Matej Zagar (szlovén)

Fredrik Lindgren (svéd)

Martin Vaculik (szlovák)

Chris Holder (ausztrál)

Greg Hancock (amerikai)

Nicki Pedersen (dán)

Przemyslaw Pawlicki (lengyel)

Artyom Laguta (orosz)

Craig Cook (brit)

VISSZA A KEZDŐOLDALRA