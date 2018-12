Sajtótájékoztató a nemzeti konzultációról

A honatya elmondta: fontos, hogy Berettyóújfalu és Hajdú-Bihar polgárai is kinyilvánítsák véleményüket és kitöltsék a családok védelméről szóló nemzeti konzultációs ívet. A sajtótájékoztatón elhangzott, az új kormányzati kezdeményezés a családok támogatása érdekében történik, és olyan kérdésekben várják az állampolgárok véleményét, mint például a főállású anyaság intézményének elismerése. Az országgyűlési képviselő beszélt arról is, hogy számukra megdöbbentő az ellenzék részéről a nemzeti konzultáció támadása, hiszen a kérdőívvel a kormány egy újabb, a gyermekes családokat támogató intézkedést szeretne megalapozni. Mint fogalmazott: be kell látnunk, hogy az ellenzék számára a gyermekes családok támogatása nem magától értetődő, nem érték és nem is a politikai programjuk része. A Fidesz-KDNP politikusa beszélt a Biharban és Berettyóújfaluban folyó beruházásokról. Mint mondta, az ezekben rejlő lehetőségek kiaknázásával a családok helyben maradhatnak, megélhetésüket hosszútávon biztosíthatják.

– Kogyilláné H. Szófia –

