Sajnálja, hogy véget ért

Tizenhatodik alkalommal rendezték meg a két ünnep között az ország legnagyobb szabású kispályás futballtornáját, a Real Team Kupát. A telt házat vonzó eseményen ezúttal is jól szórakoztak a nézők, főként a Viktor Security szurkolói, ugyanis a gárda megvédte címét. A győztes csapat tagja volt a Loki labdarúgója, Holman Dávid is, akit a torna legjobbjának választottak.

Megjött a kedve

– Beszéltük a srácokkal, hogy jó lett volna, ha kicsit még tovább tart a torna, mert annyira jól éreztük magunkat, s az a két nap szinte elröpült, amelyen mi játszottunk – nyilatkozta a Naplónak a hatgólos Holman. – Színvonalas kupa volt, remek szervezéssel és jó csapatokkal. Ami a Viktor Securityt illeti, ez egy baráti társaság, ahol elég erős keret alakult ki. Viszonylag könnyedén vettük az akadályokat, szóval nagyon pozitív érzésekkel tekintek vissza – mondta a játékos, aki egy esztendeje csatlakozott kispályás csapatához.

– Korábban is hívott már Viktor, aki az együttest összehozta. Végül egy éve, Vernes Ricsi hívására – akivel gyerekkorunk óta remek kapcsolatot ápolunk – „leszerződtem” a gárdához. Akkor nagyon jól sikerült a debütálásom, mert megnyertük a tornát, és a társaság is nagyon jó, több olyan futballista is van, akivel korábban együtt fociztam. Megjött a kedvem és itt is maradtam a Viktor Securityben – fogalmazott.

A különdíjáról Holman így vélekedett: – Nyilván mindig jól esik, ha az embert elismerik, de úgy vélem, a mezőnyből több hasonló díjat is ki lehetett volna osztani.

A lokista számára örömteli, hogy a DVSC nem nézi rossz szemmel, ha a játékosai ehhez hasonló tornákon vesznek részt. – Sok olyan klub van, ahol nem szívlelik, ha a futballisták elmennek kispályázni. Természetesen benne van a rizikófaktor, hogy valaki megsérül. Azonban a másik oldalról nézve, a kispálya sok mindenben hasznos, nem mindegy, hogy a játékos úgy tér vissza januárban a klubjához, hogy nem csinált addig semmit, vagy csupán futott. Egy teremtornán a labdaérzék még akár javulhat is, s élesben azért egészen más focizni, mint kedvtelésből. Szóval ha az ember vigyáz magára, már amennyire ez lehetséges, akkor előnyére válik egy ilyen torna.

HBN

Debrecen – A döntőben 4-1-re verték a karcagi Labonczfa-Szántót Holman Dávidék.

Debrecen – A végjátékhoz érkezik a XVI. Real Team Kupa kispályás labdarúgó torna. A pénzdíjas megmérettetés első három napján a csoportmérkőzések zajlottak a Hódos Imre-sportcsarnokban, pénteken pedig a középdöntőket és a helyosztókat rendezik.

Debrecen – A Mezei-Vill, a Labonczfa-Szántó és az El-Szállít Kft. csapata nyerte meg a maga csoportját.

Debrecen – A Grand Casino esélyeshez méltóan nyitotta a csoportkört.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA