Saját unokája szült neki gyermeket

Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2018 áprilisában M. L. vádlottat a 18. életévét be nem töltött hozzátartozója sérelmére élet elleni közvetlen fenyegetéssel, folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt 9 év fegyházbüntetésre és 9 év közügyektől eltiltásra ítélte. A bíróság a vádlott szülői felügyeleti jogát megszüntette. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett. A bíróság által megállapított tényállás szerint a sértett a vádlott unokája.

A gyámhivatal a nagyszülőket nevezte ki a kislány gyámjául, mert apja börtönbe került, az anyja pedig ismeretlen helyre távozott. A vádlott 2013 nyarán az iskolai szünet idején kezdett el szexuálisan érdeklődni az unokája, az akkor 14 éves sértett iránt. Bement a sértett szobájába és felszólította, hogy „adja oda neki magát”. A sértett, nem mert sem sikítani, sem ellenállni, mert a vádlott megfenyegette, hogy megveri. Miután a vádlott korábban többször agresszívan viselkedett mind a sértettel mind saját gyermekeivel, a sértett félt nagyapjától és engedett az erőszaknak. Ezt követően a vádlott folyamatosan, változó rendszerességgel közeledett szexuálisan unokájához, azzal fenyegetve, ha nem teszi meg a dolgot, kárt tesz benne és saját gyermekeiben is. A sértett hosszúi ideig, nem mert beszélni senkinek a vele történtekről. Mivel a vádlott az együttlétek során nem védekezett, így a sértett teherbe esett és megszülte gyermekét 2014-ben.

Időközben a nagymama meghalt, és mivel a sértett maga is kiskorú volt, a gyámhivatal mindkét kiskorú, a sértett és a csecsemő gyámjául is a vádlottat jelölte ki. A gyermek születése után 2 hónappal a vádlott újra közeledni kezdett a sértetthez és mindig érvényesíteni tudta akaratát. A vádlott azzal fenyegette unokáját, hogy bántalmazni fogja őt és a gyermekét is, ha nem teszi meg amit kér. A sértett úgy érezte nincs más választása, teljesen kilátástalannak érezte a helyzetét. Végül 2014 novemberében tett bejelentést a gyámhivatalnál a történtekről.

