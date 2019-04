Saját költeményeit is előadta Varró Dániel

Az elmúlt húsz évben – a teljesség igénye nélkül – megfordult itt Körmendi Lajos, Mezey Katalin, Fecske Csaba, Korpa Tamás, Kukorelly Endre, Vass Tibor, Rostás-Farkas György, Vári Fábián László, Orbán János Dénes és Zalán Tibor. Ebben az évben az ötkötetes, József Attila-díjas magyar költő, műfordító, a közelmúltban új köntöst kapott „Túl a Maszat-hegyen”, a „A szomjas troll – Kis viking legendárium” gyermekkönyvek szerzője, a háromgyermekes édesapa, Varró Dániel vendégeskedett Berettyóújfaluban a költészet napján.

A költő Berettyóújfaluban is megtapasztalhatta, milyen hatással vannak versei a legkisebb generációra, hiszen az eseményen nemcsak bemutatta új kötetét a majd’ százhatvan kisdiáknak, de írásaiból összeállított műsorát színpadra is vitték a József Attila Általános Iskola másodikosai a járási hivatal Fráter László-termében. A költészet napja a lírát kedvelő közönségnek is tartogatott élményeket. Varró Dániel könyvéről és irodalmi munkásságáról Kocsis Csaba kérdezte a költőt. Varró Dániel a formának és a paródiának egyaránt mestere, számos műfajban megmutatta már a tehetségét a hazai közönség előtt: gyermekversek, színdarabok, valamint műfordítások fűződnek a nevéhez. Munkássága utánozhatatlan stílust, frissességet és modernitást hozott a XXI. század magyar irodalmába. A színházba járók is gyakran találkozhatnak nevével, hiszen számos budapesti és vidéki színház műsorában szerepel mint drámaíró, műfordító.

A költészet napján ezúttal is helyeztek el koszorút a „bihari trubadúr” Nadányi Zoltán költő, műfordító emléktáblájánál.

