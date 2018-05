Saját felelősségre, de útmutatás mellett etethetőek az állatok

Az állatkertnek az egyik feladata, hogy párbeszédet teremtsen az emberek és az állatok között.

Ebből kifolyólag a Nagyerdei Kultúrparkban is különböző foglalkozásokat tartanak azért, hogy közelebb hozza egymáshoz a feleket.

Az emberek ezáltal megismerhetik a különleges fajokat, az állatgondozók pedig segíthetnek az esetleges tévhitek, félelmek eloszlatásában, valamint tudatosságra ösztönözhetik őket.

Nagy port kavart az interneten a néhány napja a kecskeméti állatkertben élő szurikáta esete, amelyik egy általános iskolás gyerek miatt pusztult el. Az ügy kapcsán számtalan kérdés merült fel, ezek legtöbbje a felelőst vagy a felelősöket keresi. Nagy Gergely Sándor, a Nagyerdei Kultúrpark igazgatója szerint nagyon sajnálatos a kiállat halála, viszont nem ismerjük az eset konkrét részleteit, így a felelősségi oldalát sem vagyunk hivatottak megítélni.

Látogatók miatt nem

A debreceni állatkert fennállásának 60 éve alatt már előfordult állatpusztulás különböző behatások miatt. A Napló, valamint a Hajdú Online 2014 áprilisában számolt be arról, hogy egy hím oroszlán az ajándékba kapott marhahústól elpusztult, mivel az fertőzött volt. Azóta jobban odafigyelnek az efféle adományokra, hogy ne fordulhasson elő hasonló eset. Ezzel az esettel szinte egyidőben egy zsiráf és egy leopárd is elpusztult, előbbi bélgyulladásban, utóbbi macskatüdőgyulladásban.

– Szerencsére azóta nem fordult elő hasonló eset, és a látogatóink miatt sem kellett beszámolnunk egy állat elhullásáról. A látogatóink száma évről évre növekszik, tavaly összesen mintegy 130 ezer vendég fordult meg nálunk, ám problémamentesen zajlottak a látogatások, és úgy vélem egyre felelősségteljesebbek a látogatók. Nyilván, minden ember más, és apróbb konfliktusok előfordulhattak, ám ezek nem okoztak kárt senkiben és semmiben – fejtette ki az igazgató.

Ismerni kell a korlátokat

Az állatkertekben különböző hazai és európai jogszabályok határozzák meg azt, hogy az egyes állatoknak mi a minimum tartási feltétele, amelyet minden intézetben be kell tartani. Az igazgató hozzátette, ezeken felül minden állatkert szabadon dönthet arról, hogy milyen kiegészítő óvintézkedéseket tesz annak érdekében, hogy mind az állatok, mind az emberek biztonságban legyenek. Ennek ellenére azonban az igazgató szerint nem lehet mindent teljes mértékben kizárni, melynek legfőbb oka éppen az emberi tényező, amely mindig jelen volt és jelen is lesz az állatkertekben is. Ebből kifolyólag fontos az, hogy a vendégek már az állatkert látogatása előtt, vagy közvetlenül a belepés után tisztában legyenek a látogatói szabályzattal, amelyet vagy elolvasnak, vagy az állatkert dolgozói ismertetnek. A szabályzatból ugyanis világosan kiderül, hogy mit szabad, illetve mi tilos a látogatás során, valamint az is, hogy mivel szankcionálható ezek figyelmen kívül hagyása.

Ha kell, segítenek

– Az állatsimogató egy saját felelősségre igénybe vehető állattartó hely, és gyakorlatilag minden magyar állatkert tart olyan bemutatót, ahol közvetlenül kapcsolatba kerülhetnek a látogatók az állatokkal. Kollégáink minden esetben figyelnek arra, hogy elmagyarázzák az állatokkal való találkozás feltételeit, az etetés menetét, illetve a felmerülő kérdésekre is szívesen válaszolnak. Fontos, hogy a vendég tudja, hogyan közelítheti az állatot, hogyan tartsa a kezét, valamint tisztában kell lennie azzal is, hogy milyen reakciót válthat ki egy hirtelen mozdulat – foglalta össze.

BR

VISSZA A KEZDŐOLDALRA