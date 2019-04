Rutinos csapat ellen maradt pont nélkül a DVSC

Hiába szerzett vezetést a DVSC a Székesfehérvár ellen a Mol Arénában az OTP Bank Liga 26. fordulójában, a debreceni gárda vesztesen hagyta el a pályát. A csapatkapitány, Tőzsér Dániel csodálatos szabadrúgásgóljával vette kezdetét a gólgyártás az 54. percben, majd a 77.-ben Scsepovics egyenlített egy megpattanó lövéssel, a hazaiak győztes találatát pedig Pátkai vágta be közelről egy, a kapufáról pontosan elé kerülő labdából a 84. minutumban. A mérkőzés egészét nézve inkább döntetlen ízű volt a találkozó, sőt, ha a vezetése után a Loki jobban lereagálja a hazaiak kettős cseréjét követő taktikaváltását, akár a győzelem is meglehetett volna.

Hadrendváltás itt és ott

– A szabadrúgást Bódival megbeszéltük, hogy én rúgom. A bal alsó sarkot néztem ki, pontosan oda szántam, ahová ment, Kovácsik pedig nem érte el a labdát – idézte fel a gólját Tőzsér Dániel, akitől a találkozó lefújását követően egy rövid értékelést is kértünk, a csapat hogyan élte meg a találkozót. – Az első 10 perc egyértelműen a hazai gárdáé volt, ez akár úgy is tűnhetett, mintha bealudtunk volna. De nem ez történt, csak azt gondoltuk, más szisztémát fog játszani a Vidi. Ezzel megleptek minket, majd mi is átálltunk egy másfajta hadrendre. A két szélső középpályástól ugyanis azt vártuk, hogy befelé játszanak, beljebb húzódnak, de ők kint maradtak az oldalvonalnál. Ki is alakítottak egy helyzetet, amiből közelről kapura fejeltek, de Nagy Sándor hatalmasat védett. De akkor sem volt olyan nagy probléma szerintem.



– Miután mi is hadrendet váltottunk, utána nem volt rajtunk fogás. A vezető gólunkig uraltuk a meccset, az történt, amit akartunk. A Vidi tartotta a labdát, de a védelmünket nem tudta megbontani. Ebben a helyzetben lőhettünk egy szabadrúgást, amellyel megszereztük a vezetést a második félidőben. Nem álltunk vissza a találatot követően, akartunk volna még egyet szerezni. De a gól után nagyon jól reagált a Vidi. Rutinos, jó csapat, kettőt cseréltek, átálltak más hadrendre, és onnantól voltak problémáink. De akkor is két olyan gólt tudtak szerezni, ami nem egy felépített támadásból, kipasszolt, kijátszott védelem ellen született. Kicsit a szerencse is melléjük pártolt, sajnos ezt a meccset most ők nyerték meg. Reálisnak semmiféleképpen nem tartom ezt az eredményt, egy döntetlent legalább megérdemeltünk volna. Nem gondolom, hogy megérdemelten nyert a Vidi ezen a meccsen.

KZS

