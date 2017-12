Ruhaneműre, élelmiszerre, de leginkább törődésre van szükség

A hideg idő és a karácsony közeledtével a rászoruló családoknak nagy segítséget nyújt, hogy több szervezet is gyűjtést szervez számukra. Ilyenkor az adakozókedv egyébként is növekszik, így könnyebb mosolyt csalni a nehéz körülmények között élő emberek arcára.

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (Btesz) nemcsak karácsonykor segít a rászorulókon, hanem az év többi napján is azért dolgozik, hogy megkönnyítse a nehéz körülmények között élő emberek életét. Szöőr Beáta, a Btesz szóvivője megfogalmazta, úgy tapasztalják, hogy az adakozókedv csökken december után, pedig januárban és februárban a tartós hideg miatt növekszik az igény a ruhaneműre, az élelmiszerre és legfőképpen a törődésre.

A kicsikre is gondolnak

A Btesz több balmazújvárosi szervezettel összefogva, már évek óta megrendezi a hagyományosnak számító „Nagycsaládosok Karácsonyát”. Az ott jelenlévő családokat tartós élelmiszerrel, gyümölccsel, szaloncukorral és ajándékkal lepik meg. Püspökladányban és Debrecenben a szenvedélybetegek nappali intézményeinek tagjai kézzel készítenek ünnepi babákat, amelyeket a klinika gyermekhematológiai osztálya betegeinek ajánlanak fel, s nagy gondot fordítanak a nevelőszülők és a náluk felnövő gyerekek megajándékozására is.

Szöőr Beáta kiemelte, az adományozásban nagy segítséget nyújtanak a lakossági felajánlások, de törekednek arra, hogy saját forrásból, a vezetőség munkájával is ajándékozhassanak. Ennek eredményeként legutóbb mézeskalácsot sütöttek, amellyel 150 tuzséri gyerek ünnepét édesítették meg.

Támogatják a nélkülözőket

A Magyar Vöröskeresztnek Hajdú-Biharban összesen hét szervezete működik: Balmazújvárosban, Berettyóújfaluban, Debrecenben, Hajdúböszörményben, Hajdúnánáson, Hajdúszoboszlón és Püspökladányban. Piros Éva kommunikációs referens a Napló kérdésére válaszolva kifejtette, akit tudnak, segítenek, a rászorultság mértéke az egyetlen döntő szempont. Karácsonyi szeretetakciójukban nagycsaládosokat, időseket, beteg, egyedülálló embereket és gyermekeiket egyedül nevelő szülőket támogatnak. A rászorulók nagy részét az esetek többségében már ismerik a Vöröskereszt munkatársai, ezenkívül az iskolákban is érdeklődnek, továbbá a társszervezetek és családsegítő központok is több embert átirányítanak hozzájuk. Az ünnepek idején pedig az is előfordult, hogy baleset következtében mindenüket elveszítő családoknak utaltak ki gyorssegélyt.

A lakosság sokat segít

Az ünnepek előtti gyűjtés nagy részét december 8–9-re időzítették, ekkor a megye több élelmiszerboltjában, áruházában és bevásárlóközpontjában tartós élelmiszereket, tisztasági szereket és játékokat gyűjtöttek. A szervezethez emellett liszt- és konzervadomány is érkezett, és számíthatnak még különböző csomagokra.

A segítséget kérők száma évről évre növekszik, és a gyűjtések, felajánlások mennyiségétől függ, hogy hány embernek tudnak adományozni. A lakossági felajánlások nagy része használt ruha, azonban a tartós élelmiszerre, tisztítószerekre az ünnep miatt nagyobb szükség van.

A felejthetetlen élmény

Az idén összesen 2 ezer emberen, családon szeretnének segíteni a tárgyi felajánlásokkal és a különféle karácsonyi műsorokkal, hiszen sokan az ünnepi hangulatot is kénytelenek nélkülözni.”

Így összegzett Piros Éva, a Vöröskereszt megyei szervezetének kommunikációs referense. Mint mondta, Mikulás alkalmából is meglepték a gyerekeket, elvégre 200 debreceni kicsinek okozott felejthetetlen élményt a Vojtina Bábszínház felajánlása is.

A csöppségek egy bábelőadást nézhettek meg közösen, majd ajándékot vehettek át a Mikulástól.

HBN–BR

VISSZA A KEZDŐOLDALRA