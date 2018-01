Rudolf közel az Újvároshoz

Nem beszélt a levegőbe dr. Tiba István, a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő klubvezetője, amikor jelezte, hogy a téli átigazolási időszakban tovább erősítik a labdarúgócsapatot. A még decemberben szerződtetett Harsányi Zoltán után újabb támadó érkezhet az együtteshez, ugyanis célegyenesbe fordultak a tárgyalások a 28-szoros válogatott Rudolf Gergellyel. Horváth Ferenc, az újvárosiak vezetőedzője nagyon jól ismeri Rudolfot, hiszen korábban a Győri ETO-nál és a Videotonnál is trenírozta már a labdarúgót. Az egykor a Lokiban is megfordult 32 éves játékos legutóbb a Nyíregyházát erősítette, ahonnan a tél folyamán közös megegyezéssel távozott. Amennyiben egymás tenyerébe csapnak, Rudolf 2015 márciusa után léphet ismét pályára a magyar élvonalban. A tárgyalások tényét lapunk érdeklődésére Tiba István megerősítette, sőt, azt is elárulta, kedden akár már bejelentésekkel is szolgálhatnak a szurkolóknak.

HBN-MSZ

