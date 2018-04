Rudolf-dupla a végén!

Hatpontos meccs ­– így szokták emlegetni az olyan találkozókat, mint amilyet a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő és a Diósgyőr vívott szombaton délután Újvárosban. A hazaiak az utolsó helyről várták az összecsapást, de még bőven van esélyük a bennmaradásra, mint ahogyan a vendégeket is fenyegeti még a kiesés réme. Éppen ezért amelyik csapat diadalmaskodni tudott a kilencven perc során, az apró, de nagyon fontos lépést tett volna céljai elérése felé. A hazai szurkolók nagy örömére ez a gárda a Balmaz lett.

Óvatosan kezdtek

Talán a tét miatt, de igen óvatos mezőnyjáték folyt a találkozó elején a gyepen, a kapuk nem forogtak veszélyben. Kapkodva, sok hibával futballozott mindkét csapat, ám az első félidő végére valamivel veszélyesebbé váltak a borsodiak.

A szünet előtt Ugrai szabadrúgása nyomán Busai elé került a labda, aki fölé vágta a játékszert.

Rosszul kezdődött a második játékrész a vendéglátók számára: Óvári berobbant egy bal oldali labdára és a hálóba továbbított.

A balmazújvárosiaknak váltaniuk kellett, mert égető szükségük lett a gólra. Fölénybe is került Horváth Ferenc csapata, de a kapura nem tudott veszélyes lenni. Szinte tapintható volt a feszültség a játéktéren, mindkét gárda odatette magát a test-test elleni küzdelemben, vagyis az iramra nem lehetett panasz.

Az utolsó negyedórában Lipták fejelhetett közelről, ám Horváth nagyot védett. Majd elékeztünk a meccs utolsó perceihez, és minden jóra fordult.

A 87. percben Vajda lövése vágódott a diósgyőri játékos kinyújtott kezére, Rudolf pedig magabiztosan váltotta gólra a jogos büntetőt.

Az utolsó minutumban Harsányi esett el védője mellett a tizenhatoson belül gyanús körülmények között, ezt is tizenegyesnek látta a játékvezető!

A letett labdát Rudolf, ezúttal a bal sarokba vágta, és az Újváros megnyerte a mérkőzést!

Nagyot küzdött, megalkuvás nélkül harcolt a Balmaz, ezért roppant fontos három pont lett a jutalma.

TN

A tények

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő–DVTK 2–1 (0–0)

Balmazújváros, v: Andó-Szabó (Kóbor, Szala)

Balmazújváros: Horváth – Habovda (Kónya 83.), Rus, Tamás L., Uzoma – Vajda, Maiszuradze (Batarelo 57.), Haris, Rudolf – Andrics (Harsányi 67.), Bacsana. Vezetőedző: Horváth Ferenc

DVTK: Antal – Tamás M., Lipták, Vela (Bacsa 46.), Ugrai (Szarka 82.), Óvári, Tóth, Busai, Ioannidisz (Kocsis 72.), Sesztakov, Eperjesi. Vezetőedző: Bódog Tamás

Gólszerző: Óvári (0-1) 46., Rudolf (11-ből, 1-1) 88., Rudolf (11-ből, 2-1) 91.

Sárga lap: Rudolf (49.), Bacsana (58.), Tamás M. (58.), Habovda (65.), Busai (73.)

Mesterszemmel

Horváth Ferenc: Két rosszul játszó csapat meccse volt ez, látszott, hogy a mérkőzésnek nagy tétje van mindkét fél számára. Az első gól után a DVTK kézben tartotta a találkozót, nem volt benne az, hogy meg tudjuk fordítani. Van egy „okos” mondásom: sok minden nem függ össze semmivel. A játékosok mentek, hogy 1 pontot kiszedjenek a meccsből, de több lett belőle. Sok olyan mérkőzést játszottunk, amikor jobbak voltunk az ellenfélnél, a sors elkezdett valamit visszacsöpögtetni.

Bódog Tamás: A mérkőzést uraltuk, de túl korán könyveltük el, hogy megnyert mérkőzés lehet. Az utolsó 5 percben a Balmaz jobban akarta, hogy győztesen, vagy egyenlítve hagyja el a pályát, de ahogy alakult a vége, az vicc. Nem volt lehetősége a Balmaznak, egy szabadrúgása volt, nekünk pár volt, nem olyan sok, de a végén szép 11-eseket kaptunk. Az első az volt, kézzel belekapott a játékosunk, az arcát védve, a másodikra kíváncsi vagyok én is, nekem nem tűnt annak a kispadról. De ilyennel el lehet dönteni a meccset. Eddig is ott voltunk, de most végleg elkezdődött a kiesés elkerülése elleni harc.

