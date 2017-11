Rövidpályás úszó ob – A világ idei legjobbjával győzött Bernek 400 vegyesen

A BVSC versenyzője a szerdai két egyéni és egy váltóarany után ezúttal is nagyszerűen szerepelt, 4:01.62 perccel nyert és került az idei rangsor élére, melyet eddig a német Philip Heintz vezetett 4:04.49-cel.

Hozzá hasonlóan nemzetközi összevetésben is remek idővel győzött Késely Ajna 800 gyorson: ő az európai rangsor harmadik helyére jött fel 8:21.25-ös eredménnyel. A koppenhágai Eb-n ugyanakkor nem indul, mivel a nyáron nagy terhelést kapott, a junior Eb-n hatszor győzött és a junior vb-n is nyert aranyérmet, közben pedig a felnőtt világbajnokságon is indult és döntőt is úszhatott.

Milák Kristóf nagyszerű versenyben nyerte az ob egyik slágerszámát: 100 pillangón ugyan végig Cseh László volt egy picivel előrébb, ám a fal épp úgy jött ki neki, hogy kénytelen volt rácsúszni, ezalatt a négyszeres junior világbajnok – és nála 15 évvel fiatalabb – Milák még tett egy tempót, így öt századmásodperccel előbb érintette meg a panelt. Negyedóra múlva pedig némi meglepetésre az ötven hátat is megnyerte a magyar úszósport egyik legnagyobb reménysége.

Az ob második napján a győri 4×100-as férfi gyorsváltó országos csúcsot úszott.

– MTI –

A csütörtöki győztesek (a szövetség tájékoztatása szerint)

Férfiak

400 m vegyes: Bernek Péter (BVSC-Zugló) 4:01.62 p

50 m hát: Milák Kristóf (Érd) 23.85 mp

100 m pillangó: Milák Kristóf (Érd) 51.64 mp

100 m mell: Szilágyi Csaba (Hódmezővásárhely) 58.67 mp

4×100 m gyors: Győri Úszó SE (Gyárfás Bence, Mészáros Márk, Takács Krisztián, Lobanovszkij Maxim) 3:13.64 p – országos csúcs

Nők

100 m gyors: Jakabos Zsuzsanna (Győri Úszó SE) 54.03 mp

800 m gyors: Késely Ajna (Kőbánya SC) 8:21.25 p

100 m hát: Burián Katalin (Eger) 59.74 mp

50 m pillangó: Bordás Beatrix (Hullám ’91) 26.23 mp

200 m pillangó: Szilágyi Liliána (BHSE) 2:07.63 p

4×200 m gyorsváltó: Győri Úszó SE (Márka Adrienn, Gyurinovics Fanni, Kovács Réka, Jakabos Zsuzsanna) 8:04.24 p

4×50 m vegyesváltó: Győri Úszó SE (Dobos Dorottya, Sebestyén Dalma, Jakabos Zsuzsanna, Gyurinovics Fanni) 1:52.28 p

VISSZA A KEZDŐOLDALRA