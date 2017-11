Rövidpályás gyorskorcsolya vk – Öt magyar továbbjutás

A leghosszabb távon ezúttal Varnyú Alex is lehetőséget kapott, de az első körben búcsúzott, Liu Shaolin Sándor és Burján Csaba viszont mindkét fordulót sikerrel vette. Utóbbi elődöntőbe jutásával a magyarok minden valószínűség szerint a maximális három főt indíthatják majd a jövő februári, phjongcshangi játékokon.

A nőknél ugyanakkor Kónya Zsófia, Keszler Andrea és Heidum Bernadett is kiesett, ami azt jelenti, hogy nem sikerült kettőről (Jászapáti Petra és Heidum) háromra növelni a kvótás helyen álló versenyzők számát.

A legrövidebb számban a nőknél a biztosan kvótás helyen álló Keszler és Jászapáti közül előbbit az első fordulóban szabálytalanság miatt megbüntették, utóbbi viszont negyeddöntőbe került. A jó szereplés Kónya számára lett volna a legfontosabb, mert neki néhány pozíciót javítania kellett volna a harmadik indulási joghoz, de a második körben búcsúzott, mivel futamában ötödik lett.

A férfiaknál a szám tavalyi világbajnoka, Liu Shaolin Sándor, illetve a junior világbajnok öccse, Liu Shaoang is gond nélkül negyeddöntőbe került, míg Burján a második fordulóban fejezte be szereplését, de szinte biztos, hogy ebben a számban is meglesz a maximális három magyar kvóta.

Pénteken az 1000 méteres és a váltó selejtezőkkel folytatódik a verseny.

A négy állomásból álló vk végén 500 és 1000 méteren 32-en, míg 1500-on 36-an jutnak olimpiai kvótához a phjongcshangi játékokra, de egy nemzetből legfeljebb három versenyző kvalifikálhatja magát számonként, továbbá nemenként a legjobb nyolc staféta szerez indulási jogot. A végleges kvótanévsor a szombat-vasárnapi döntők után válik hivatalossá.

