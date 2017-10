Rövidpályás gyorskorcsolya vk – Bánhidi szerint felemás a magyar szereplés

“Többször volt balszerencsénk, mint szerencsénk. De amikor jól kijött a lépés, akkor hoztuk az eredményeket. Bebizonyítottuk, hogy továbbra is az élmezőnyhöz tartozunk. Erre jó példa Liu Shaolin Sándor 500 méteren aratott diadala. Fantasztikusan versenyzett, az egész mezőnyt elkalapálta” – mondta a sportvezető, aki hozzátette, szintén pozitívum, hogy mindössze két esetben nem zártak kvótát érő helyen a magyar versenyzők. Ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy az 500 méteren 34. Liu Shaoang a selejtező második körében rálépett a bójára, ezért esett ki, míg az 1500 méteren 37. Burján Csaba eltaktikázta selejtezős futamát.

Bánhidi arról is beszélt, hogy a legnagyobb csalódást egy rossz bírói döntés okozta, mégpedig az, hogy a végül győztes kanadai férfi váltót nem zárták ki az elődöntőben, amikor egyik tagja a magyarokat akadályozta, akik így elestek, s nem juthattak a fináléba.

“Nem szokás óvni, mert sosem vezet eredményre, de most megtettük. Lehet azt mondani, hogy ez az eset is szubjektív, de nem az. A kanadai versenyző már elindította a társat, azaz a pályának csak egy tartozéka volt, aki nem akadályozhatja a többi stafétát, így érthetetlen, miért befelé húzott, ezzel felborítva a mi emberünket” – mondta a B döntő megnyerésével végül ötödik férfi váltó kapcsán Bánhidi.

Kifejtette: ami nagy előrelépés a korábbi évekhez képest a férfiaknál és a nőknél is, hogy nem csak négy embere van a magyar csapatnak, azaz tudnak cserélni a váltóban. Azt is kiemelte, hogy nagyon jó mentalitású az együttes, nem kell a versenyzők lelkét ápolgatni, hogy egy-egy csalódást keltő eredmény után talpra álljanak, mivel tudják miről szól ez a sportág, így Liu Shaoangot sem kellett vigasztalni, hiába volt peches kiesése 500 és 1000 méteren is.

A budapesti világkupa nyolc számából hatot a dél-koreaiak nyertek, dominanciájukat csak Liu Shaolin 500 méteren és a kanadai férfi váltó törte meg.

A négy állomásból álló vk-sorozaton 500 és 1000 méteren nemenként 32-en, 1500 méteren 36-an jutnak olimpiai kvótához, továbbá a nyolc legjobb váltó szerez indulási jogot. A versenyzők a nemzetnek gyűjtik a pontokat és egy távon országonként legfeljebb három kvóta szerezhető. A következő állomás jövő héten a hollandiai Dordrechtben lesz, ahova hétfőn kell útra a magyar csapat.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA