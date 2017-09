Rövidpályás gyorskorcsolya vk – A két Liu fivér és Jászapáti negyeddöntős 1000 méteren

A férfiaknál senkinek nem okozott gondot az első kör. Liu Shaolin Sándor, aki egy nappal korábban az 500 és 1500 méteres kvalifikációt is sikeresen teljesítette, egy ideig az utolsó, ötödik helyen “utazott”, majd két kör alatt az összes ellenfelét körbekorcsolyázta, így magabiztosan nyerte a futamát. Öccse, az ebben a számban idén vb-ezüstérmes Liu Shaoang hasonló taktikát választott, a mezőny hátsó felében korcsolyázott, majd féltáv után szép manőverekkel feljött a második helyre, az utolsó körben pedig a francia Vincent Jeanne-t is megelőzte a futamgyőzelemért. Burján Csaba viszont már hamar élre állt és egy kört leszámítva végigvezetve haladt át elsőként a célvonalon.

A második körben viszont Burján kiesett, mert bár szinte végig a háromszoros világbajnok amerikai JR Celski és a váltóval szintén világbajnok kanadai Charle Cournoyer mögött korcsolyázott, az utolsó kanyar bejáratánál a lett Roberts Zvejnieks bevágott elé. A magyar sportoló a célegyenesben hiába próbálta visszaelőzni, 16 ezreddel kikapott tőle. Az 500-on tavaly világbajnok Liu Shaolinnak viszont nem okozott gondot ez az akadály sem: a magyar versenyző a harmadik helyen haladt, majd a hajrára ritmust váltott, s az egyik egyenesben kívülről ment el az orosz Gyenyisz Ajrapetjan, majd a következőben belülről a szám tavalyi vb-ezüstérmes, a kanadai Samuel Girard mellett. Liu Shaoang pedig egészen bravúros előzéssel lett futamgyőztes: az ötösében végig harmadik volt, de az utolsó kanyarban egyetlen manőverrel megelőzte a japán Szakazume Rioszukét és a dél-koreai Szeo Ji Rát is.

A nőknél az első fordulóban Bácskai Sára Lucát szólították elsőként jégre. Futamában a világ- és Európa-bajnok brit Elise Christie olyan erős tempót diktált, hogy abból senki nem tudott előzésbe kezdeni, őt az amerikai Jessica Kooreman követte, a magyar sportoló pedig végig harmadikként korcsolyázott, de idővel így is továbblépett. Keszler Andreának viszont már nem volt szerencséje ezzel pozícióval. A hajráig ő vezetett az ötösében, az utolsó körökben azonban a háromszoros Európa-bajnok orosz Szofija Proszvirnova és a tavaly ebben a számban vb-bronzérmes kanadai Kasandra Bradette is elment mellette, Keszler ideje pedig nem volt elég jó a továbbjutáshoz. Jászapáti Petra, aki csütörtökön sikerrel vette az 500 és 1500 méteres selejtezőket is, ezúttal sem bízta a véletlenre a továbbjutását, mert bár egyszer visszaesett az ötödik, utolsó helyre, utána ritmust váltott és három riválisát körbekorcsolyázta, így végül könnyedén lett második a táv kétszeres vb-bronzérmese, a kanadai Valeire Maltais mögött.

A második körben Bácskai csupán negyedik lett, így nem került negyeddöntőbe. A 18 éves Jászapáti viszont a rajt után hamar felküzdötte magát Proszvirnova mögé a biztos továbbjutást érő második helyre, az utolsó körre viszont megelőzte Maltais, de idővel így is biztosította helyét a legjobb húsz között.

“A célomat elértem, mindhárom távon túléltem a selejtezőket, innentől minden ajándék, lehet bátrabban versenyezni. Most már csakis a váltóra koncentrálok” – mondta a szegedi versenyző.

A budapesti verseny 15.45-től a váltók selejtezőjével folytatódik.

– MTI –

