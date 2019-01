Rövidpályás gyorskorcsolya Eb – Mindkét váltó elődöntős

A középső távon a nőknél ezúttal Jászapáti és Bácskai is könnyebben vette az első akadályt, mint délelőtt 500 méteren. Előbbi futamában korán az élre állt, mert lassúnak vélte az addigi tempót, éllovas pozícióját pedig már nem is engedte át. Utóbbi a szám olimpiai bajnoka, a hazai közönség előtt szereplő Suzanne Schulting mögött korcsolyázott, és hiába támadta őt hátulról szlovák riválisa, Bácskai nagyszerűen védte pozícióját, végig belső íven maradt, ezzel a hajrára teljesen kifárasztotta Petra Rusnakovát. A mindössze 16 éves Somogyi Barbara ezúttal is futamutolsóként búcsúzott.

A két negyeddöntős magyar versenyző egyaránt úgy nyilatkozott, hogy ez már sokkal jobb futam volt részükről, mint a két délelőtti. A harmadik magyar úgy vélte, lassan fel kell vennie a felnőttek tempóját, de tapasztalatszerzésre jó volt ez a kontinensviadal.

“Az most már elvárás magammal szemben, hogy a selejtezőt sikerrel vegyem mindhárom távon” – jelentette ki Jászapáti. “A délelőtti és délutáni program között aludtam, jégfürdőztem, ez segített a lábaimon, most már könnyebben korcsolyáztam. Egyelőre nyugodt vagyok, talán túl nyugodt is” – mondta az MTI-nek a 20 éves szegedi versenyző, aki alig egy hónapja aratott sporttörténelmi sikert azzal, hogy a magyar nők közül elsőként nyert vk-viadalt.

A férfiaknál a Liu fivérek a tőlük megszokott magabiztossággal, futamgyőztesként léptek tovább. A kisebb bokasérüléssel bajlódó Liu Shaolin Sándor például úgy tört előre a harmadik helyről, hogy két kezét végig a háta mögött tartotta, azaz félgőzzel is jobbnak bizonyult vetélytársainál. Öccse, Liu Shaoang sem erőlködött egy pillanatig sem, úgy nyerte a futamát.

“Jó volt az egész nap” – összegzett a tőle megszokott tömörséggel az MTK 20 éves gyorskorcsolyázója, míg 23 esztendős bátyja arról számolt be, hogy délutánra már erősebbnek érezte sérült jobb bokáját.

Az előző idényhez képest alaposan átalakult és megfiatalított Bácskai, Jászapáti, Somogyi, Knoch Marta női négyes sokáig az élen korcsolyázott 3000 méteres futamában, mígnem nagyjából féltávnál mögöttük a fehéroroszok elestek, az ukránok leszakadtak. Az olaszok ugyan átvették a vezetést, de őket szorosan követve a biztos továbbjutást érő második helyen ért célba a magyar kvartett.

Az olimpiai bajnok férfi staféta ezúttal Liu Shaolin, Burján Csaba, Krueger Cole és Varnyú Alex összeállításban lépett jégre, de így is első lett a negyeddöntőjében. A francia négyes által diktált tempót csak a magyarok tudták tartani, a belga és az ukrán váltó leszakadt. Egy jól sikerült váltással a magyarok később az élre törtek, vezető helyüket pedig a célig biztosan őrizték.

Szombaton 14.30-tól az 500 és az 1500 méter küzdelmeit, valamint a váltók elődöntőit bonyolítják le, míg vasárnap 12.25-től az 1000 méterrel, a stafétákkal és az egyéni szuperdöntővel zárul az Eb.

– MTI –

