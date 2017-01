Rövidpályás gyorskorcsolya Eb – Magyar éremesélyek

“Hivatalos elvárás nincs, ez is csak egy állomás a 2018-as, pjongcsangi olimpiára vezető úton, de komoly éremesélyekkel indulunk” – jelentette ki az MTI-nek Darázs István, a magyar szövetség gyorsasági szakágának vezetője, aki hozzátette, se sérülés, se betegség nem hátráltatta a versenyzőket, így minden adott a sikeres szerepléshez. Egyetlen zavaró tényezőként azt említette, hogy szokatlanul hűvös, mindössze 5-6 Celsius-fok van a csarnokban.

Darázs elmondta, hogy a férfiaknál egyéniben a rangidős Knoch Viktor, az 500 méteren világbajnok Liu Shaolin Sándor, valamint utóbbi öccse, Liu Shaoang indul, míg a nőknél Keszler Andrea és Jászapáti Petra áll rajthoz.

A magyarok a korábbi kontinensviadalokon egyetlen aranyérmet szereztek, méghozzá 2009-ben éppen Torinóban. Akkor a Heidum Bernadett, Huszár Erika, Darázs Rózsa, Keszler Andrea kvartett győzött, a négyesből utóbbi most is indul az Eb-n. A nyolc évvel ezelőtti esemény egy-egy arany- és ezüst-, valamint hat bronzéremmel a magyarok legjobb teljesítménye volt.

A dobogós helyezések számát tekintve ezt nehéz lesz felülmúlni, ugyanakkor az könnyen elképzelhető, hogy többször csendül majd fel a Himnusz a 2006-os, torinói téli játékokon is használt Palavela Csarnokban. Ez a létesítmény a 27 éves Knoch számára különösen kedves, mivel az olimpián akkor nagy meglepetésre az ötödik, pontszerző helyen végzett 1500 méteren.

Darázs szerint Liu Shaolin Sándor az Eb favoritjai közé tartozik, de sok nagy ellenfele lesz, például az oroszok olimpiai és világbajnoka, egyúttal az összetettben és két távon is címvédő Szemjon Jelisztratov, továbbá hatszoros olimpiai aranyérmes honfitársa, a dél-koreai születésű Viktor An. A kiemelkedő versenyzők közé sorolta még a hollandok háromszoros világbajnokát Sjinkie Knegtet és Liu Shaoangot is, aki 1000 méteren vezeti a világkupa pontversenyét.

“Váltóban nagyobb az esélyünk a riválisoknál, de mint tudjuk, a jég csúszik” – mondta a vk-t vezető férfi négyesről Darázs, aki a nők esetében kiemelte, hogy mindenki esélyét növeli az a tény, hogy a címvédőként toronymagas favorit brit Elise Christie – aki Liu Shaolin párja – nem indul, mivel idén a márciusi, rotterdami világbajnokságra koncentrál, mert vb-ről még nincs aranyérme. Darázs úgy vélte, a mindössze 18 éves Jászapáti többszámos versenyző és annak ellenére meglepetést is okozhat, hogy ő a jövő embere, míg Keszlernek elsősorban az 500 méter az erőssége.

Pénteken mindhárom távon – 500, 1000 és 1500 méter – az előfutamokat rendezik, ahogy a váltók esetében is. Szombaton a legrövidebb és leghosszabb szám küzdelmeit, valamint a staféták elődöntőit tartják. Vasárnap pedig az 1000 méter mellett a legjobb nyolcat felvonultató 3000 méteres szuperdöntőre kerül sor, illetve a váltóverseny fináléira.

Tavaly négy ezüsttel zárták a szocsi Eb-t a magyarok: Liu Shaolin 1000, 1500 méteren és összetettben is második lett, akárcsak a férfi váltó.

