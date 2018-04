DVSC II.–Berettyóújfalui SE 3–1 (1–1)

50 néző. Vezette: Tatár I. (Kovács Á., Pallagi Zs.)

DVSC II.: Szabados I.–Molnár M. (Nikitscher T.), Kozák A., Bencze Z., Bíró P. (Mester M.), Kuti K., Csősz R. (Dobi G.), Soltész J. (Lakatos N.), Nagy A., Nagy K., Sekulic D. Edző: Gyarmati András

Berettyóújfalui SE: Virányi G.–Kardos I., Nagy S. (Szabó G.), Békési D., Nagy B., Csordás J., Jancsó A. (Moga E.), Kártik Zs., Szabó P. (Tóth S.), Sándor Sz. (Nagy R.), Polonio-Guerreiro J. Edző: Szitkó Róbert

Gól: Kuti K. (2), Bíró P., illetve Kártik Zs. Jók: Békési D., Kártik Zs., Kardos I. Kiállítva: Polonio-Guerreiro J. Ifi: 0-10

Gyarmati András: Nem nyilatkozott.

Szitkó Róbert: Elégedett vagyok a csapatom teljesítményével. Ameddig fizikálisan bírtuk, addig helyzetek nélkül tudtuk tartani az ellenfelet. Sajnos a második gól után már nem volt erőnk megújulni, ezért vereséget szenvedtünk.

DASE–Sárrétudvari SE 0–3 (0–2)

100 néző. Vezette: Nagy L. (Csiszár K., Dobi Zs.)

DASE: Dobó L. (Bánhegyi Z.)–Kiss L., Révai Z., Rácz N., Pálmai Cs. (Somogyi M.), Gellérfi S., Papp N. (Fogarasi Á.), Szalóczi Z., Varga V., Bernáth Cs., Barcza Á. Edző: Dér István

Sárrétudvari SE: Kiss B. (Nagy P.)–Rozsik K. (Mészáros Cs.), Szabó T., Kovács B. (Balogh A.), Füleki B. (Juhász B.), Fegyverneki M., Tóth N., Gál M. (Gyáni R.), Kiss D., Tóth L., Szűcs P. Edző: Szabó Lajos

Gól: Fegyverneki M., Gál M., Füleki B. Jók: Gál M., Tóth N., Szabó T., Fegyverneki M., Füleki B. Kiállítva: Papp N., Bánhegyi Z. Ifi: 6-2

Dér István: Nem nyilatkozott.

Szabó Lajos: Végre győztünk! Az általam elképzelt játéktól még mindig messze álltunk, de már láttam biztató jeleket. Megérdemelten vittük el a 3 pontot. Ha a támadó harmadban többet passzolunk pontosan lábra, akkor több gólt is szerezhettünk volna. Köszönjük a lelkes szurkolást a bajomi B-középnek. Rostás Dávidnak üzenném: a futballt meleg lábbal, hideg fejjel játsszák. Hajrá, Udvari.

Nyíradony VVTK–Kabai Meteorit SE 7–1 (3–1)

150 néző. Vezette: Gulyás S. (Forgács K., Gyugos B.)

Nyíradony VVTK: Kiss G.–Kerecsen J., Kallos Á. (Nagy D.), Kiss Cs., Furó Zs., Vasas T., Pataki E. (László R.), Kónya Cs., Somogyi T. (Gerghel E.), Kiss I. (Gáll F.), Gyügyei Z. Edző: Orosz János

Kabai Meteorit SE: Jónás B.–Sarkadi A. (Almási Z.), Karika M., Mester M., Plókai G., Kovács M., Kiss R., Szabó B., Kállai D. (Plókai R.), Némethi M., Rózsa O. (Bernáth B.) Edző: Plókai Mihály

Gól: Vasas T. (2), Somogyi T., Gyügyei Z.(2), Pataki E., László R., illetve Kovács M. Jók: Mindenki Ifi: elmaradt

Orosz János: Végre hazai pályán és jó időben sikerült lejátszani a bajnoki mérkőzést. Fölényes sikerünknek köszönhetően jól szórakozott a publikum a választás napján. Külön öröm, hogy 3 tehetséges ifijátékosunk bemutatkozhatott a felnőtt csapatban Karos Ádám, Nagy Dávid és László Róbert személyében, ráadásul utóbbi góllal. Gratulálok nekik. Sok sikert kívánok a pályafutásukhoz, és utolsó sorban gratulálok a csapatnak a végig gólra törő játékáért.

Plókai Mihály: Nem nyilatkozott.

Hajdúdorog SE–Hajdúhadházi FK 2–1 (0–0)

100 néző. Vezette: Szabó P. (Vilmányi S., Pál G.)

Hajdúdorog SE: Tóth Z.˜–Iván K., Juhász B., Dálnoki Zs. (Pálóczi T.), Juhász T. (Kelemen B.), Kovács A. (Balla K.), Vincze Cs., Franczel P. (Franczel R.), Mondok D., Pogácsás J., Kiss A. (Botos S.) Edző: Kóródi István

Hajdúhadházi FK: Nagy S.–Rostás M., Szabó G., Lakatos L., Balogh I., Forgács G. (Nagy J.), Fekete I., Kapusi J. (Sándor B.), Czibere T. (Kovács g.), Veres A., Szabó I. (Dancsi J.) Edző: Pintér István

Gól: Juhász T., Botos S., illetve Sándor B. Jók: Tóth Z., Mondok D., Botos S., Kovács A., Vincze Cs., Pogácsás J. (a mezőny legjobbja), illetve Ifi: 3-2

Kóródi István: A kiesési rangadón sok hibával játszottunk, de nyertünk, és ez a legfontosabb. Gratulálok a csapatomnak.

Pintér István: Nem nyilatkozott.

Hajdúszoboszlói SE–Hosszúpályi SE 12–0 (3–0)

50 néző. Vezette: Tóth T. (Jánvári T., Hajdú I.)

Hajdúszoboszlói SE: Csobán I.˜László R., Kunkli B. (Kovács Gy.), Butor Cs. (Pintér P.), Balás V. (Pap L.), Tóth L., Márton D., Szabó B. (Farkas Gy.), Nagy L., Szabó G. (Abdulmaati I.), Nagy G. Edző: Sarkadi Zoltán

Hosszúpályi SE: Szegfű D.–Horváth G., Rostás G. (Lakatos T.), Papp J., Szabó G., Purguly E., Buglyó A., Lakatos F., Nagy I., Bagi L., Dobi Z. Edző: Selyem Nándor

Gól: Tóth L. (5), Szabó B. (2), Pap L. (3), Farkas Gy.(2) Jók: Mindenki Ifi: 14-1

Sarkadi Zoltán: Magabiztos győzelem. Gratulálok a csapatnak.

Selyem Nándor: Nem nyilatkozott.

Téglási VSE–Hajdúnánás FK 0–5 (0–2)

150 néző. Vezette: Mészáros Cs. (Áncsán Gy., Darányi A.)

Téglási VSE: Gombos P.–Danó H., Bánfi Cs. (Kovács I.), Lakatos F. (Kiss Z.), Kiss J. (Jeney D.), Fejes I., Hevesi F., Nagy N., Pelles T., Mészáros N., Varga L. Edző: Opre Mihály

Hajdúnánás FK: László T. (Tóth D.)–Zsuga Á., Csatári D., Tornyai V., Félegyházi Z., Polgár G., Újvári Zs., Fodor J., Bencze D. (Cservák T.), Jóna G. (Kovács G.), Tóth V. Edző: Daróczi Péter

Gól: Jóna G., Tóth V., Újvári Zs., Félegyházi Z., Polgár G. Jók: Mindenki Kiállítva: Hevesi F. Ifi: 3-2

Opre Mihály: A Hajdúnánás talán a legjobb csapat, akivel eddig játszottunk. Tudatosan játszottak, képzett játékosokkal, és a 2. félidőben 3 olyan gólt szereztek, hogy teljesen lenulláztak minket. Gratulálok nekik a győzelemhez. A mi csapatunk is helyt állt a vereség ellenére. Amit hiányoltam, a helyzetkihasználás. Ha 2-3 gólt szereztünk volna, akkor még elégedett is lettem volna a játékkal. Próbálkozunk továbbra is, és remélem, hogy lesznek olyan meccsek, ahol tudunk további pontokat szerezni. A játékvezetőkkel nem nagyon szoktam foglalkozni, de szerintem mind a hárman jól látták el a feladatukat. Varga László most mutatkozott be, és nagyon meg vagyok vele elégedve.

Daróczi Péter: Nem nyilatkozott.

