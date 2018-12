Rossz ajándékot vettem, mit tegyek?

Hiába szeretnénk minden évben a lehető legfrappánsabb ajándékokkal meglepni a szeretteinket, néha nem a tervek szerint alakul: nem jó a méret, kevésbé divatos a szín, „már megvan”, vagy esetleg szimplán csak teljesen mellélőttünk.

A kínos feszengés és a szekrény mélyére süllyesztés helyett inkább hozzuk ki a legtöbbet a helyzetből: a Foxpost most segít, hogy mit érdemes ilyen esetekben tenni. A karácsonyi ajándékozás legnagyobb nehézsége, hogy sokszor nem tudjuk kiszedni az illetőből, valójában minek örülne – így nem csoda, hogy a végeredmény egy újabb porcelánfigura, gyertya vagy sál, amit majd zacskóval együtt továbbad egy távoli rokonnak. Épp ezért, ha szeretnénk felkészülni vagy nem akarunk mellé lőni, felejtsük el a találgatást és kérjünk be előzetesen kívánságlistát: így biztosan olyan dolgokkal tudjuk meglepni a szeretteinket, amelyekre valóban vágynak. Persze az is megesik, hogy mi kaptuk meg a nyolcvanadik teáskészletünket vagy kötött pulcsit – de ez nem azt jelenti, hogy mást ne tehetnénk vele boldoggá. Gondoljuk át, van-e a környezetünkben olyan személy, aki örömmel tudná használni, és lepjük meg vele.

Nem csak ünnepek alkalmával illik segíteni a rászoruló embertársainkon, ilyenkor karácsony környékén viszont értelemszerűen sokakban feléled a segíteni akarás. Nem könnyű viszont eligazodni a rengeteg ajándékgyűjtő és adományozó lehetőség között, ezért legyünk résen, és csak akkreditált szervezeteknek adjunk.

Ha nem jött be a karácsonyi meglepetés

Adjuk fel!

Internetes rendelés esetén 14 napon belül dönthetünk úgy, hogy mégsem kérjük az adott terméket, de a webáruházak akár ennél hosszabb elállási időt is megadhatnak. Így mindenképp nézzük át a rendelési szabályzatot, és amennyiben nem hónapokkal korábban választottuk ki a – kevésbé sikeres – meglepetést, érdemes visszaküldeni a csomagot és visszakérni a vételárat. Ráadásul 14 napon belül ingyenes a szállítmány visszajuttatása a csomagküldő automatán keresztül.

Adjuk el!

Ha esetleg nem az interneten vásároltunk, vagy kifutottunk a 14 napos elállási határidőből és más lehetőség sincs az eredeti ár visszatérítésére, akár mi magunk is eladhatjuk. A közösségi oldalakon már rengeteg olyan csoport van, ahol árulhatjuk a feleslegessé vált termékeket, ráadásul emiatt nem kell a szolgáltatónak sem fizetnünk. Ha sikerült az ideális vevőt megtalálnunk, akkor az eljuttatás sem lehet probléma: csak betesszük a legközelebbi automatába a csomagot, és a célszemély felesleges macera és egyeztetési körök nélkül könnyedén átveheti – írja a Foxpost.

Jó tudni!

A csalad.hu információi szerint egyes áruházláncok, illetve kereskedések a karácsonyi időszakban olyan pénzvisszafizetési akciókkal készülnek, melyeknél a vásárlók akkor is visszavihetik a termékeket, ha egyszerűen meggondolták magukat. Ezek a promóciók azonban bizonyos termékekre és adott cikkszámokra vonatkoznak. Éppen ezért vásárlás előtt érdemes tájékozódni a pénzvisszafizetési garancia pontos feltételeiről. Az érvényes jogszabályok szerint ugyanis ha egy megvásárolt készülék rendeltetésszerűen működik és nincs semmilyen hiányossága, akkor a kereskedő nem kötelezhető a vételár visszafizetésére. Ez alól kivételt képeznek az internetes vásárlások, melyek esetén 14 napon belül még visszakérhetik a termék árát a vásárlók, a jogszabályban meghatározott feltételek alapján.

Ha mi kaptunk rossz ajándékot

Gondoljuk át, van-e a környezetünkben olyan személy, aki örömmel tudná használni, amit mi kaptunk, de nem tetszik vagy nincs szükségünk rá, és lepjük meg vele. Ha pedig szívesen segítenénk a rászorulókon, jótékonysági célra is felajánlhatjuk, vagy eladhatjuk és az ajándékból bejövő pénzt átutalhatjuk egy karitatív szervezetnek – ezzel a saját ünnepünk mellett másét is szebbé varázsolva.

