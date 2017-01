Rossz a lámpa, magas a szegély – Olvasói panasz, hivatali válasz

Tavaly nyár elején telefonált a polgármesteri hivatal üzemeltetési osztályára, ahol azt ígérték, hogy hétfő éjjel megcsinálják. Az utca lakói azóta is e hétfőre várnak. Még nem ég a lámpa.

A panasszal mi is megkerestük a polgármesteri hivatalt. A szóvivő közvetítésével a következő választ kaptuk: „Az Ótemető utca 6. előtt található közvilágítási lámpa megjavításának érdekében a munkát megrendeltük a szerződés szerinti vállalkozótól. A javítási munkálatokhoz az ott futó troli-légvezetékek miatt teljes feszültségmentesítés szükséges az érintett szakaszon olyan időpontban, amely a tömegközlekedési járatok menetrenden kívüli időszakára esik. Az egyeztetések miatt a folyamat hosszú időt vesz igénybe, melyhez kérjük a lakosság megértő türelmét!”

Ugyanez az olvasónk szólt arról is, hogy a 4-es főút városon átvezető szakaszának felújításakor kimaradt egy, az Árpád téren található gyalogátkelő akadálymentesítése. Ott eleve nagyon magas a szegély, még az egészségesek is nehezen használják. Miközben a másik oldalon, ahol a parkba vezet, tehát nincs szilárd burkolat, ott a szegélyt megcsinálták akadálymentesre. Szeretnék, ha akadálymentes lenne ez a nagyon forgalmas gyalogátkelő is – írta. Erre pedig ezt a választ kaptuk a hivataltól: „A megkeresésben jelzett gyalogátkelőhely fenntartója a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Levélben értesítettük őket a felvetésről azzal a kéréssel, hogy lehetőségükhöz mérten intézkedjenek az akadálymentes kialakításról.”

