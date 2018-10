Roppant nehéz feladat vár a debreceniekre

A hetedik fordulót rendezik az élvonalbeli férfi futsalbajnokságban pénteken: a listavezető MVFC-Berettyóújfalu 19.05-től az Aramis SE gárdájával mérkőzik meg idegenben, míg a Debrecen a Dunaújvárost látja vendégül a DESOK-ban 18.30-tól.

A Mezei-Vill szerdán is pályára lépett, a Nyírgyulaj elleni elhalasztott mérkőzését pótolta be. Rábl Jánosék magabiztos, 7–1-es sikert arattak, így továbbra is hibátlan teljesítménnyel állnak a pontvadászatban. Pénteki ellenfelük, a Budaörs a nyolcadik a tabellán, eddig egy siker mellett öt vereség a mérlegük.

A DEAC a szezon eddigi részében egész szépen muzsikál, három győzelmet és három vereséget könyvelhettek el eddig Elek Gergő tanítványai. A második pozícióban lévő újvárosiak igen kemény diónak tűnnek, ötször nyert idáig Fehér Zsolt alakulata, és csupán egyszer maradt alul.

Nyírgyulaj KSE–MVFC-Berettyóújfalu 1–7 (1–3)

Nyírbátor, 50 néző, vezette: Újhelyi T.

Nyírgyulaj: Opre – Klushyn, Vass, Sánta, Siska. Csere: Dobó (kapus), Szabó, Orosz, Nagy, Kántor, Gömze, Szabó, Pazonyi, Tóth.

Vezetőedző: Lovas Norbert

MVFC: Mezei – Nagy, Szabó, Amílcar, Takács. Csere: László (kapus), Békési, Javi Sanchez, Rábl, Harmati, Trencsényi, Nagy, Rafinha.

Vezetőedző: Sergio Mullor Cabrera

Gól: Orosz (13.), illetve Amílcar (27., 33.), Javi Sanchez (22.), Rábl (7., 34.), Harmati (9.), Rafinha (6.)

