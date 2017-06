Röplabda: Összefogásra buzdít a szakember

Szakemberképzés, utánpótlás-fejlesztés és a 2018/2019-es szezontól a női Szuperliga elindítása szerepel a legfontosabb tervei között a Magyar Röplabda Szövetségnek a TAO-körbe kerülést követően – hangzott el a szövetség elnöke, Kovács Ferenc és Szabó Tünde sportért felelős államtitkár sajtótájékoztatóján, Nyíregyházán.

Minden egyesület bízik abban, hogy több pénz áramlik a sportágba.” Szombathy András

Sok újítás

Kovács Ferenc úgy fogalmazott, a TAO-körbe kerülés hatalmas lehetőség a magyar röplabda számára. Hozzátette, a magyar élvonalbeli felnőtt női bajnokság átalakuláson megy majd keresztül, melynek köszönhetően a 2018/2019-es szezontól hatcsapatos Szuperligában szerepelnek a legjobb hazai együttesek. Addig – a következő idényben – két hatos csoportban küzd a 12 NB I-es csapat, s végül az első hat helyezett alkotja majd a Szuperliga mezőnyét. Ugyancsak újítás lesz a kötelező, mérkőzésenkénti statisztikai rendszer bevezetése, amely többek között az olasz, az orosz és a lengyel bajnokságra is jellemző. Kovács Ferenc azt is elmondta, hogy a szakember-, valamint az utánpótlásképzés fejlesztése is a célok között szerepel, ezeken a területeken is szeretnék a lehető legtöbbet megtenni – adta hírül az MTI.

Szabó Tünde a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Magyarországon 200 klub, 1200 iskolai röplabdacsapat működik és csaknem 15 ezer gyerek röplabdázik, e számok mellett az utóbbi évek eredményességének – különösen a női válogatott és a klubok sikereinek – köszönhető az, hogy a röplabda bekerülhetett az öt látvány-csapatsportág mellé. Hozzátette, hogy a TAO-körbe lépéssel további eszköz- és létesítmény-fejlesztésre lesz lehetősége a sportágnak. A szövetség július 7-én rendkívüli közgyűlést tart majd, szeptember 15-ig pedig már az első – működési – pályázatok benyújtására is sor kerülhet.

Nagyon bizakodók

– A röplabda sportág az elmúlt években anyagi támogatás tekintetében jelentősen elmaradt azoktól a labdajátékoktól, amelyek 2011-ben bekerültek a látvány-csapatsport támogatási rendszerébe. Bár a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (röviden TAO-törvény) bevezetésekor már felmerült a röplabda bekerülése, akkor lemaradásban volt mind népszerűségében, mind szakmai eredményeiben a sportág azon csapatsportokkal szemben, amelyek eddig alkották a látvány-csapatsportok körét – fogalmazott a Hajdú-bihari Naplónak Szombathy András, a megye legeredményesebb női röplabdacsapatának titkára is. – A TAO-támogatás révén szinte minden magyarországi egyesület bízik abban, hogy több pénz áramlik a sportágba, ezáltal eredményesebbek, fejlődőképesebbek lehetnek a klubok. Az Eötvös DSE az elmúlt években folyamatosan szerepelt az NB II-ben – egy idényben az NB I-ben is játszott – és folyamatosan képezte, képezi az utánpótlást. A 2016/2017-es bajnokságban is a legeredményesebb hajdú-bihari női együttes volt. Az egyesület vezetői bíznak abban, hogy a TAO-támogatás segítségével több játékost tudnak megnyerni a röplabdának és több utánpótlás csapat versenyeztetésére lesz lehetőségük – mondta a sportvezető, aki a Hajdú-Bihari Röplabda Szövetség elnökeként összefogásra buzdítaná a helyi csapatokat.

Stabil bázisra építkezve

– Az az elgondolásom, hogy a Debreceni Sportiskolával és a Debreceni Egyetemmel együttműködve olyan egy irányba mutató erőt kellene létrehozni, amelyben a röplabdában jelenleg vagy régebben dolgozók megtalálják a helyüket. Közös célnak kell lennie, hogy – stabil utánpótlás bázisra támaszkodva – a legrövidebb időn belül élvonalbeli női röplabdacsapata legyen Debrecennek – vélekedett Szombathy András.

