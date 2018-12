Rondán, de jó szívvel

Karácsonyi ronda pulcsis futást rendeztek december 22-én a cívisvárosban, a Nagyerdei Stadion futókörén. A világ számos városában, köztük Budapesten is évről évre megrendezik a csúnya pulcsis jótékonysági futóversenyt, és idén először a Nagyerdő szívébe is elért a kezdeményezés. Engedékeny volt a szervezőbrigád, mivel kocogva, sőt sétálva is meg lehetett tenni a 2000 méteres szakaszt. Szánkózó hóember, télapósapkás csirke, díszes karácsonyfa – ilyen és ehhez hasonló mintájú pulcsik jöttek velünk szembe, ha kilátogattunk az akkor még havas futópályához.

Fotó: Matey István

Adni jó!

Az év egyik legmenőbb jótékonysági futásán csaknem 150 ember öltötte magára „ünnepi” pulóverét, de volt, aki nem felejtette otthon a Mikulás-sapkáját és szarvasagancsos hajpántját sem. Részvételi díj nem volt, viszont a szervezők azt kérték: aki eljön a futásra, hozzon magával plüssállatot, mesekönyvet, színező- vagy matricás füzetet, társasjátékot, babát vagy labdát. Ezzel a Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoportjának segítettek, akik a rászoruló gyermekek karácsonyát akarták szebbé tenni a hozott ajándékokkal. Majd szenteste a következőt olvashattuk az esemény Facebook-oldalán: „Egy kisteherautó hátsó rakrésze vagy otthon kipakolva egy kisszoba mérete. Ennyi ajándék gyűlt össze.” Ezzel nagyjából 300 gyermek karácsonyát tette szebbé a ronda pulcsis futóközösség.

ND

VISSZA A KEZDŐOLDALRA