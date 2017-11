Rómában játszanak a Kodály Filharmonikusok

A Kodály Filharmónia, Magyarország Vatikáni Nagykövetsége, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma közös szervezésében létrejött koncert a Kodály-emlékév olaszországi rendezvénysorozatának kiemelkedő fontosságú eseménye.

A hangversenyen Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus, Jézus és a kufárok, Budavári Te Deum című műveit hallgathatja meg a római közönség – olvasható a debreceni önkormányzat közleményében. Szólisták: Brassói-Jőrös Andrea, Bódi Marianna, Tony Bardon, Wagner Lajos.

Puskás István, a Római Magyar Akadémia igazgatója szerint a magyar zeneművészet nagy népszerűségnek örvend Olaszországban, épp ezért fontos a közönség által kedvelt Liszt Ferenc és Bartók Béla mellett más jelentős szerzők bemutatása, erre a Kodály-emlékév kitűnő alkalomnak bizonyult, hiszen a zenepedagógusként jól ismert Kodály Zoltán zeneszerzői munkásságát is reprezentálni lehet.

Somogyi-Tóth Dániel, a Kodály Filharmónia Debrecen igazgató-művészeti vezetője elmondta, hogy a Kodály Zoltán nevét viselő zenekar és kórus vezetőjeként különösen nagy jelentőségűnek tartja a római fellépést. A hangversenyen Kodály legnagyobb hatású oratorikus és acapella alkotásait adják elő a debreceni együttesek, amely művek ritkán szerepelnek együtt koncertműsorokban.

Mint az önkormányzat közleményéből kiderül, a hangversenyen Európa Kulturális Fővárosa címre pályázó Debrecen EKF-programirodájának képviselete is jelen lesz. Porkoláb Gyöngyi operatív igazgató hangsúlyozta, Debrecen zenei életének nemzetközi kapcsolatait erősíteni és építeni kell, hiszen a zene olyan értékeket közvetít, amely generációkon és országhatárokon átívelnek. A debreceni pályázat az önazonosság mentén tesz voksot a kulturális javakban rejlő érték mellett. 2019-ben egy olaszországi város, Matera lesz Európa Kulturális Fővárosa, az olasz kultúra, a római közösségépítő és urbanisztikai projektek tanulmányozása számos hasznos tapasztalatot, ötletet adhat a debreceni pályázathoz.

Az eseményen részt vesz Fekete Károly református püspök is, aki fontosnak tartja, hogy a reformáció ötszázadik évfordulója emlékévében nemzetközi színtéren is megmutathassuk, hogy ma már nem a felekezeti megosztottság, hanem az ökumenikus együttélés határozza meg kapcsolatainkat, és ebben a kultúra és a zene is fontos közvetítő szerepet játszik.

