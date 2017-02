Róka, őz bárhol előfordulhat

Az utóbbi napokban több olvasónk jelezte, hogy vadállatokat láttak települések belterületén. Hajdúböszörményben például rókák sétáltak az sztrádáról a városközpontba vezető út és a 35-ös főút kereszteződésében a város felőli oldalon. Nádudvaron pedig őzeket láttak a 33-as főút felől bevezető úton, a nagy kanyar után. Az utak mentén is több vadon élő állatot lehet látni az utóbbi hetekben. Ennek kapcsán kerestük meg Papp Zoltán vadászt, az Országos Magyar Vadászkamara titkárát, aki elmondta, mindaz, amiről az olvasók számoltak be, megszokott jelenség.

Nem egyértelmű

– Nem lehet pontosan megállapítani, hogy az állatok költöztek be a városokba, településekre, vagy az emberek vették el a vadállatok élőhelyét. Egyre több állat él bent a városokban, mivel sok élelmet találnak maguknak, és szaporodási helynek is kiváló, főleg az elhagyatott épületek miatt. A hó miatt most könnyebb őket észrevenni. Párzási időszakban pedig nappal is jobban előmerészkednek, olyankor többször lehet látni őket – magyarázta Papp Zoltán.

Nem veszettek

A vadász hangsúlyozta, nem kell félni a vadállatoktól, mivel bizonyosan nem veszettek. – A magyarországi vadpopulációnál már kialakult az immunitás a veszettség ellen. Naponta több megkeresést kapok, hogy a házak közelében ólálkodik egy-egy róka vagy bármilyen más vad. Mindig elmondom, hogy nem kell félni tőlük, nem veszélyesek az emberre nézve. Ez mára egy teljesen normális állapot, és egyre nagyobb számban fognak előfordulni a vadállatok a falvakban, városokban. Az utak mentén pedig eddig is voltak, ez nem új jelenség – tette hozzá a vadász.

HBN–BR

VISSZA A KEZDŐOLDALRA