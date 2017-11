Rogán Antal tartott lakossági fórumot Debrecenben

Így lehet összefoglalni Rogán Antalnak, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjének a hétfő este a Kölcsey Központban tartott lakossági fórumán elhangzottakat. A téma a Soros-terv volt, amelynek például az Európai Unió parlamentjében is jelentős befolyású képviselői egy kevert népességű, kultúrájú és vallású Európát akarnak. Ez pedig legyengíti Európát és kiszolgáltatottá teszi a nemzeteket.

Erről véleményt kell mondanunk, ám a Soros-tervről Nyugat-Európa több országában nem lehet őszintén beszélni. Ott véleménycenzúra, véleménydiktatúra van a bevándorláspolitikáról.”

© Fotó: Matey István

– Magyarországon garantáljuk a véleményszabadságot a sajtóban is, a fórumokon is, és a nemzeti konzultáción is elmondhatják álláspontjukat az emberek – fogalmazott Rogán Antal, majd a Soros-terv hét pontjára tért rá.

Évi egymillió bevándorlót szeretnének kontinensünkre telepíteni, ami már önmagában is óriási változást okozna. Ám ha hozzávesszük a családegyesítés miatt ideáramló embereket, az megtöbbszörözné az Európába érkezőket.”

– A határokat átjárhatóvá kell tenni, tehát le kell bontani a déli határunkon épített kerítést. A terv erőlteti a bevándorlók kötelező szétosztását, mégpedig egy állandó mechanizmus szerint felső határ nélkül. Minden egyes betelepülő 9 millió forint támogatást kapna két év alatt, amelyet hitelekből, a támogatások csökkentéséből, valamint az áfa, a benzint és a turizmust terhelő adók emeléséből kellene előteremteni. A migránsok az általuk elkövetett bűncselekményekért enyhébb büntetést kapnának, mert ők más kultúrából érkeztek, és számukra nehezen érthetők az európai törvények, az élet. Az európai államok nyelvének, kultúrájának háttérbe szorítása is fontos szerepet kap. A terv hetedik eleme a támadás a bevándorlást elutasító országok ellen. Erre kiképzőket tartanak fenn, hogyan kell tüntetést szervezni, provokálni a rendőröket – részletezte a politikus.

Rövidtávú érdekek

Emögött politikai, mégpedig baloldali, illetve gazdasági érdekek húzódnak meg, azok is csak rövid távon érvényesülnek – derült ki Rogán Antal előadásából. – Egy iszlám vallású biztosan a baloldalra szavaz, mert keresztényre nem adhatja a voksát. A nemzetállamok leépítésével Brüsszel erősítheti központi szerepét. A betelepülők fogyasztók lesznek, akik gazdasági hasznot jelentenek.

– A hazai ellenzék Soros pártján áll, egyedül a Fidesz képviseli ma a nemzeti érdekeket. Hazánkat veszíthetjük, ezért kell szembefordulni a Soros-tervvel. Emellett meg kell védenünk a munkahelyteremtésben, a béremelésben, a családok támogatásában, a rezsicsökkentésben elért eredményeinket.

HBN–KZS

