Rod Stewart jövőre visszatér Budapestre

A 72 éves, Grammy-díjas skót énekes, aki 1967 és 1975 között a Jeff Beck Group, majd a Faces tagja volt, szólóénekesként több mint 250 millió lemezt adott el világszerte. Nevéhez olyan slágerek fűződnek, mint a Sailing, a The First Cut Is The Deepest, a Rhythm of My Heart, a Baby Jane, a Maggie May, a Da Ya Think I1m Sexy?, a Have I Told You Lately vagy a You’re In My Heart.

Az eredetileg futballistának indult Rod Stewartot, aki kezdetben még sírásóként dolgozott, kétszer is a Rock and Roll Hírességek Csarnokának tagjává választották. Számos sikere közé tartozik hat egymást követő slágerlista-vezető albuma az Egyesült Királyságban, négy stúdiólemeze az amerikai Billboard albumlistán, 62 slágerlistás dala, vagy az, hogy tavaly lovaggá ütötték zenei és jótékonysági munkásságáért, ezért azóta a Sir Rod Stewart nevet viseli.

Az énekes 2013-ban megjelent Time című albumával 37 év után került ismét a brit slágerlista élére. Legutóbbi stúdiólemeze, az Another Country 2015-ben jelent meg. Rod Stewart negyedszer lép fel Magyarországon, legutóbb 2010-ben 250 ezer néző előtt énekelt a Kapcsolat koncerten a fővárosi 56-osok terén.

– MTI –

