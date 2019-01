Rockereknek áll a világ

Dupla bulit tart a Kalapács - © Fotó: Molnár Péter

Debrecen – Jöhet hideg, jöhet hó, ne szegje kedvünket, hiszen ezen a héten is több koncerten tombolhatjuk ki a felgyülemlett feszültséget. Az Éva Presszó mellett a rock- és metálzene szerelmesei is megtalálják a kedvükre való programot, de aki inkább visszarepülne az időben, egészen az 1970-es évekbe, annak is tartogat meglepetést a hétvége.