Rockerek nagy szívvel

Az idén is elhozta a Mikulást és vele együtt a karácsonyi meglepetéseit a Debreceni Egyetem karitatív szervezete, a DEKOM (Debreceni Egyetem Különleges Orvos és Mentőcsoportja) az Észak-alföldi Régió gyermekotthonaiba; hétfőn a Debreceni Szociális Szolgáltató Központ Böszörményi úti intézményébe.

A Mikulás nem érkezett üres kézzel, hiszen elkísérte őt Lukács László és Fejes Tamás, a debreceni Tankcsapda együttes két oszlopos tagja. A vendégek a télapó krampuszaival közösen osztották szét az összegyűjtött ajándékokat a súlyosan sérült gyermekeknek, felnőtteknek. Az adományozás mellett a DEKOM orvosai megvizsgálták a lakókat, és amennyiben szükség lesz rá, a további kezelés érdekében segítséget is nyújtanak majd az intézménynek.

A szervezet elnöke, Késmárky András elmondta, ebben az évben a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Debreceni Élelmiszermentő Hálózat jóvoltából mintegy 3 tonna élelmiszert, ruhát, háztartási eszközöket tud szétosztani a DEKOM a rászorulók és családotthonok között. A programhoz ismét nagy számban csatlakoztak a Debreceni Egyetem hallgatói, akik jóvoltából egyebek mellett tetemes mennyiségű csoki is összegyűlt, amit a gyermekek kitörő örömmel fogadtak.



Dupla öröm érte hétfő délelőtt a Böszörményi úti Debreceni Szociális Szolgáltató Központ lakóit: a Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoport (DEKOM) télapója mellett a Tankcsapda két zenésze, Lukács László és Fejes Tamás is meglátogatta a súlyosan sérült gyermekeket és felnőtteket. A vendégek játékokat, és édességeket osztottak szét az intézmény gondozottjai között.

Félezer gyermek

Dr. Késmárky András DEKOM-elnök és csapata immár tucatnyi éve látogatja végig a gyermek- és családotthonokat az Észak-alföldi régióban.

– Tizenkét éve ajándékozunk folyamatosan, Debrecennek és környékének gyermekotthonai mindig kiemeltek számunkra. Ha lehet, évente kétszer, gyermeknapon és a karácsony előtti időszakban próbálunk segíteni az intézményeknek. Ez a segítség általában tartós élelmiszert, játékot, csokimikulást és valamilyen sztárvendéget jelent, ezekkel próbálunk örömet és boldogságot szerezni a gyerekeknek. Az elmúlt egy hét alatt több mint félezer gyermeket ajándékoztunk meg, 3 tonna élelmiszert, ruhát, játékot osztottunk szét. Mivel az itteni lakóotthonban zömében fogyatékkal élő fiatalok vannak, ehhez igazodunk a játékokkal, ajándékokkal. Minden esetben egyeztetünk előre, hiszen nem mindegy, hogy mit hozunk az intézménybe. Itt a konyhának is igyekszünk segíteni, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Debreceni Élelmiszermentő Hálózat jóvoltából egészséges és tartós élelmiszerekkel töltjük fel a raktárakat, de természetesen ebben az időszakban a csokik sem maradhatnak el – mondta az orvos.

Szeretetből sok, pénzből kevés

A lakóotthonban határtalan szeretettel fogadták a vendégeket, Lukács Lászlót gyakorlatilag kézről-kézre adták a lakók, akik nagy örömmel vették át az ajándékokat. De ők sem várták üres kézzel a Tankcsapdát: egy vak kislány, Éva elénekelte az együttes Adjon az ég című dalát a frontembernek. Évának egyébként hamarosan lehetősége lesz még nagyobb tömegben énekelni kedvenc „Csapda” számait, ugyanis társaival ő is részt vesz majd a zenekar év végi koncertjén, erre ígéretet tettek a rockerek.

– Ez már a harmadik év, amikor a Tankcsapda különböző partnerekkel összefogva igyekszik segíteni az itt lakókon. Aki egy kicsit is érzékeny szociálisan, annak nem kell megmagyarázni, hogy miért fontos támogatni azokat, akiknek szükségük van rá. Szerencsére mi olyan helyzetben vagyunk, hogy segíthetünk. Ahogy tavaly, most is igyekeztünk pénzbeli adományt hozni, mert egy ilyen otthonban abból van a legkevesebb. Szeretetből és gondoskodásból viszont sokkal több jut szerencsére – fogalmazott Lukács László, s szavaihoz csatlakozott Fejes Tamás, mondván kötelességük segíteni. – Mindenkinek visszaigazolás a gyerekek arcán látni a boldogságot, hogy mennyire örülnek nekünk, illetve az ajándékoknak. Már harmadik éve jövünk ide, az első látogatás olyan érzelmi töltést adott nekünk, hogy eldöntöttük, minden esztendőben segítünk – szögezte le a dobos.

