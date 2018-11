Robbanásszerű változások, sokrétű tudás és lehetőség

Felkészültség, lehetőség és választás. A szülői háttér és a család mindennek az alapja egészen addig, amíg a gyermek be nem kerül az első közösségbe. Fontos, hogy olyan iskolát válasszunk neki, amely számára is megfelel, és ahol egyénisége és egyedisége kiteljesedhet. Lapunk a felvételik közeledtével Tirpák Zsoltot, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatóját is megkérdezte a pályaválasztás sarkalatos és időszerű tudnivalóiról, illetve hátteréről.

– Az iskolaválasztás egy nagyon megalapozott döntés, amely mögött sok-sok élmény és tapasztalat, valamint világos jövőkép kell, hogy legyen. Össze kell gyűjteni a lehető legtöbb információt, és dönteni kell. Olyan pályát, szakmát válasszanak a tanulók, amit szívesen művelnek a hétköznapokban, amiben jól érzik magukat, és amiben fejlődni tudnak és akarnak. Maradjon meg a munkavégzés közben a fejlődési vágy, mert ha ez megvan, akkor nyitott lesz minden új irányába, ami nagyon fontos. Olyan szakmában kell dolgozni, amiben mindennap önbizalmat szerezhetünk és épülhetünk. Rábeszélésre, véletlenül se válasszon senki – hangsúlyozta Tirpák Zsolt.

A szakma mára rang

A főigazgató ismertette, hogy iskolaválasztáskor fontos a gyermek személyes képességeit, szorgalmát és a lehetőségeit is figyelembe venni. – Nem utolsósorban nagyon meg kell nézni, hogy a megszerzett szakma, tudás hogyan váltható be a munkaerőpiacon. Például ma Debrecenben a gépészet, az informatika, elektronika azonnal eladható és jól hasznosítható tudás. Emellett azt is figyelembe kell venni, hogy robbanásszerűen megváltozott az ipari környezet. Olyan új technológiai megoldásokkal, gyári környezettel találkozhatunk, amit meg kell ismerni és szeretni. A szakma mára rang, és nemcsak a munkavégzés tereiben, hanem a fizetésben is – fűzte hozzá.

Előzetes élményhez juthatnak

Ahhoz, hogy jól tudjon dönteni a szülő, illetve a gyerek, érdemes az iskolák által meghirdetett nyílt napokra ellátogatni, hiszen ott a leendő diák láthatja, milyen az oktatás és a közösségi élet. Tirpák Zsolt rámutatott: a tanulók és a szülők együtt megismerhetik az iskola épületét, tantermeit, ahol a gyerek éveket fog eltölteni, és nem mindegy, hogy hol. – Találkozhatunk a tanárokkal és azzal a pedagógiai kultúrával, amit az iskola képvisel. És természetesen megismerhetjük a tanműhelyek, gyakorlóterek környezetét. Élményhez juthatnak az érdeklődő gyerekek és szülők. Sokrétű tudáshoz, lehetőséghez.

Megtudtuk azt is, hogy egy szakgimnázium sokat nyújthat a leendő tanulónak. A szakgimnázium az igazán felkészült és motivált diákok számára is jelentős, vonzó feladat. A közismereti érettségire készülés mellett választott szakmai tárgyakat is tanulnak, és szakmai érettségi vizsgát tesznek. Ez a tudás és tanulmány a felsőoktatásban előny, a munkaerőpiacon nagyobb lehetőség. Az érettségi után egy év múlva – az érettségi mellé – szakképesítést szerezhetnek a tanulók. A szakgimnáziumban szerzett érettségi ugyanolyan értékű, mint bármelyik gimnáziumi.

Jelentkezési határidők

A Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta, hogy 2018. december 7. az az időpont, amikor írásbeli felvételire lehet jelentkezni, mely még csak felvételi, és nem iskolába jelentkezés. – Nem minden intézmény kér felvételi vizsgát a felvételi eljáráshoz. 2019. február 18. az a határidő, amikor az általános iskolai tanulók jelentkezhetnek a középiskolába. És ha a szakképzésnél vagyunk, akkor tudni kell, hogy bizonyos szakmáknál pályaalkalmasságit ír elő a vizsgakövetelmény. Ilyen szakmaterületek a művészet, vendéglátás, kereskedelem, ügyvitel, festő-mázoló, rendészet. A szakképzés jelentős részében orvosi alkalmasság a felvétel feltétele. Minden évben előfordul, hogy a tanulóknak újra kell tervezni álmaikat orvosi alkalmatlanság okán. De mindenre van megoldás – hangsúlyozta Tirpák Zsolt.

Záró gondolatként annyit fűzött hozzá: ne feledjük, hogy mindenki tehetséges és sikeres valamiben, csak ezt fel kell ismerni és meg kell élni.

Hiányszakmák a 2019/2020. tanévre

Szakközépiskolai szintű szakképesítések: ács, asztalos, burkoló, elektromechanikai műszerész, épület- és szerkezetlakatos, festő, mázoló, tapétázó, gépi forgácsoló, kőműves, villanyszerelő, mezőgazdasági gépész, női szabó, pék, szerszámkészítő, szociális gondozó és ápoló

Szakgimnáziumi szintű szakképesítések: gépgyártás-technológiai technikus, mechatronikai technikus, elektronikai technikus, gyakorló ápoló, informatikai rendszer-üzemeltető, pénzügyi-számviteli ügyintéző, vegyipari technikus

