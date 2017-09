Robbanás történt a londoni metróban

Az utasok hővel járó, robbanásszerű jelenségről számoltak be. A médiában megjelent egy fotó egy zacskóba csomagolt, festékesvödörnek tűnő, kisebb lánggal égő és füstölgő fehér műanyag vödörről.

Fotó: adyjohnw / Twitter

A beszámolók szerint többen égési sérüléseket szenvedtek, néhány embert kórházba szállítottak. Halálos áldozatokról sem a hivatalos bejelentések, sem a szemtanúk beszámolói sem szólnak.

A londoni tűzoltóság hat tűzoltóautót és ötven tűzoltót küldött a helyszínre.

A District metróvonalat a Parson’s Green állomás és a vonal legnagyobb csomópontja, a több más metróvonalat és elágazást is kiszolgáló Earl’s Court állomás között lezárták.

A District Line szolgálja ki a tenisztornáiról híres Wimbledon városrészt is. Az incidens Wimbledontól négy megállónyira, a belváros felé vezető vonalon történt a reggeli csúcsforgalomban.

Police have moved everyone outside the cordon & closed road. I’m on wrong end of street to get bus to earls court. pic.twitter.com/9lfd9cbNjA

— Cllr Daniel Holden (@DanHolden85) 2017. szeptember 15.