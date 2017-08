Ritmikus gimnasztika vb – A 24 közé jutás a magyarok célja

A magyar szövetség (MRGSZ) beszámolója szerint az egyéni versenyzők – Kis Alexandra és Pigniczki Fanni – előbb Somogyjádon edzőtáboroztak, majd az MTK városmajori termében folytatták a felkészülést.

Deutsch-Lazsányi Erika, az MRGSZ technikai bizottságának elnöke – aki vezetőedzőként lesz jelen az olaszországi világeseményen – úgy fogalmazott, a munka a terveknek megfelelően alakult, az edzőtábor nagyon jókor jött a lányok életében, és jól is sikerült.

“Először vagyunk túl egy olyan nyáron, amely kemény felkészüléssel telt. Életük első felnőtt világbajnokságának első kihívása az volt, hogy a testüket és a megszokást le kellett győzniük, és át kellett állítani a fejüket arra, hogy a nyár közepén is gyakorolniuk kell” – nyilatkozta.

A szakvezető hozzátette, mindez eléggé nehezen ment, ennek ellenére egy rossz szava sem lehet a versenyzők teljesítményére. “Kőkeményen megcsináltak minden feladatot, a fizikális állapotuk rendben van. A fejükkel egy picit többet kellett foglalkozni, hogy megérjenek erre a feladatra, de abszolút partnerek benne, úgyhogy remélem, sikerrel veszik az akadályokat” – közölte.

Mindkét egyéni versenyző négy szerrel, karikával, labdával, buzogánnyal és szalaggal indul Pesaróban.

A technikai bizottság vezetője emlékeztetett rá, nem tudják pontosan, mire számíthatnak az ellenfelektől, mert nagyon sokan abbahagyták az olimpiát követően, de bízik benne, hogy a kiemelt mezőnyben, vagyis a legjobb 24 között végeznek majd a magyarok.

“Az Európa-bajnokságon is azzal számoltunk, hogy talán Kis Alexandra a 24-es mezőny végére becsúszik, ehhez képest a 15. lett. Úgyhogy pozitívak vagyunk most is, de rendkívül erősek az Európán kívüli nemzetek, van tengerentúli konkurencia” – hangsúlyozta Deutsch-Lazsányi Erika, aki a legfontosabbnak ezúttal is a hibátlan gyakorlatokat tartja.

A felnőtt együttes kéziszercsapatban öt karikával Wehovszky Vivien, Németh Virág, Margaritisz Lili, Borsányi Patrícia és Katona Hanna, míg két kötéllel és három labdával Wehovszky, Németh, Margaritisz, Borsányi és Kovács Jázmin Napsugár versenyez.

A csapat Budapesten edzett, ebben az összeállításban szintén az első világbajnokságára készül, és az edző szerint a legutolsó kontrolledzésen már kifejezetten jól dolgozott. A válogatottak versenye szombaton kezdődik.

Körmendy-Ékes Judit, az MRGSZ elnöke kijelentette, a májusi budapesti Európa-bajnokság hatására elindult egy komoly folyamat, amely halad a maga útján, stabilizálódni látszik a sportág. “Abban bízom, hogy az elmúlt időszak munkájának már most beérik egyfajta gyümölcse, és ennek a lassan csorgó eredményeit már a világbajnokságon is láthatjuk” – tette hozzá.

A világbajnokság programja:

szerda:

egyéni selejtező: karika, labda 9.00

egyéni döntő: karika 21.00, labda 21.35

csütörtök:

egyéni selejtező: buzogány, szalag 9.00

egyéni döntő: buzogány 21.00, szalag 21.35

péntek:

egyéni összetett döntő, 15.15

szombat:

együttes kéziszercsapat összetett verseny és selejtező 15.30

vasárnap:

együttes kéziszercsapat, döntő: 5 karika 14.00, 3 labda, 2 kötél 14.45

– MTI –

