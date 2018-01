Ritkábban sújt le feketén a fejsze

A korábbi években így tél közepén gyakorta érkeztek hírek arról, hogy itt-ott fatolvajok „dézsmálták” meg az erdőket. Nyomukban többnyire derékban elvágott fatörzsek, letarolt területek maradtak.

Elsősorban a települések közvetlen környékén ültetett erdők voltak ilyen tekintetben veszélyben. A lopott fát a tettesek vitték például szekérrel, rossz személyautó csomagtartójában, biciklivel, sőt még babakocsival is.

A rendőrség szerint mostanra sokat javult a helyzet, jelentősen visszaesett a falopások száma megyénkben. Dobó Dénes, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság megbízott szóvivőjének közlése szerint ez elsősorban annak köszönhető, hogy a korábbiaknál gyakrabban járőröznek az érintett területeken.

Az ilyen jellegű munkába több helyen polgárőrök és mezőőrök is besegítenek. (Berettyóújfalu és Debrecen környékén lovas polgárőrök is igyekeznek elejét venni az ilyen „akcióknak”.) Azért, hogy az ellenőrzés ne legyen kiszámítható, a járőrök változó időpontokban tűnnek fel.

A rendőrséghez érkező bejelentések alapján a 4-5 évvel ezelőtti állapotokhoz képest megyénk szinte minden részén jelentősen csökkent mostanra a falopások száma.

Kokad polgármestere szerint inkább csak az időjárás miatt javult a helyzet.

Nálunk csak azért fordul elő kevesebb falopás az idei télen, mint egy évvel ezelőtt, mert most lényegesen enyhébb az idő”

– állította beszélgetésünk elején Ozsváth István. Elmondta: tapasztalatai szerint sok kokadi családnál még maradt a tavalyi tűzrevalóból, azt használják ezekben a hideg napokban. S a szociális tűzifa csak csekély mértékben javít a helyzeten – jelezte vélekedését. Hangsúlyozta, sajnos az a fajta egyéni felelősségvállalás, hogy gondoskodni kellene téli tüzelőről, a helyi falopásokat elkövetők körében cseppet sem erősödött az elmúlt években.

Ozsváth István szerint a vonatkozó törvények szigorítása óta a fatolvajlások módja megváltozott. A felnőttek éjszaka vagy hajnalban vágják ki a fákat, és a még nem büntethető, 12 év alatti korú gyerekekkel vitetik haza a tűzrevalót.

A munkáskéz nem lop

A kokadi polgármester azt is megfigyelte, hogy a tormaszezon november közepi befejeződéséig nem fordultak elő ilyen bűncselekmények náluk. Az attól számított körülbelül két hét múlva viszont megkezdődtek a falopások. – Amikor valaki elfárad a munkában, annak se kedve, se ereje nincs ilyesmire – magyarázta az elöljáró.

Kiemelte, hogy az erdőbirtokosság náluk lehetővé tette a gallyak összeszedését. Azok, akik éltek ezzel a lehetőséggel, most nem küzdenek a hideggel.

Elkerülik a tolvajok

Ugyancsak megyénk fákkal gazdagon borított részén fekszik Nyírmártonfalva. Kövér Mihály Csaba, a kistelepülés polgármestere elmondta: a környéken több mint 2 000 hektáron állami tulajdonú, további 1000-1200 hektáron magántulajdonú erdők nőnek. A nagyobb ilyen ültetvényekben elsősorban helyi lakosok dolgoznak.

Az ott rendszeresen végzett gallyazások, gyérítések alkalmával, aki akarja, be tudja szerezni magának a téli tüzelőt. A rászorulók zöme él is a lehetőséggel”

– jelentette ki.

Hozzátette: ennek ellenére előfordult már, hogy egy-egy félreeső út mentén húzódó fasorból illegálisan kivágtak egy-két fát, de náluk soha nem vált tömegessé ez a jelenség. Tavaly télen is például mindössze egy falopásos esetről szerzett tudomást a település első embere, s az ügyben feljelentést tett. Akkor is kiderült, hogy nem helyiek, hanem hajdúsámsoniak voltak az elkövetők – foglalta össze tapasztalatait. Kövér Mihály Csaba szerint az egész jó helyzet annak is köszönhető, hogy néhány éve Nyírmártonfalván is működik a szociális tűzifaprogram, ami 200-250 családnak, egyénnek nyújt ilyen segítséget. A rászorulóknak még házhoz is viszik a kályhába valót.

„Trükkös” faárusok

A fatolvajlások megelőzése érdekében a rendőrség azt kéri az erdőtulajdonosoktól, hogy lehetőség szerint látogassák viszonylag gyakran ingatlanjaikat, ellenőrizzék azok sértetlenségét. Emellett felhívják az állampolgárok figyelmét, hogy bizonytalan eredetű faanyagot senki ne vásároljon, mert – akárcsak a korábbi években – a közelmúltban is jelent már meg „trükkös”, csaló faárus társaság. (Ezeknek például nincs jól beállítva a mérlegük, vagy akác helyett nyárfát adnak el.)

A rendőrség azt kéri, hogy gyanús személyek megjelenése esetén, vagy gyanús eredetű tüzelőt árusító teherautót észlelve, értesítsék a Hajdú-Bihar Megyei Rend­őr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a nap 24 órájában ingyenesen hívható 107-es vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

Bizonyító erejű fűrészek

Dobó Dénes, a megyei rendőrkapitányság szóvivőjének szavai szerint, ha fűrésszel vagy baltával, fejszével vágják ki a tolvajok a fákat, az bűncselekménynek számít. Amennyiben valaki más legálisan kivágott fáját igyekeznek elvinni arra illetéktelenek, tulajdon elleni szabálysértés miatt indul eljárás az elkövetők ellen. Tetten érés esetén a rendőrök le szokták foglalni a baltákat, fűrészeket, mert azok bizonyítéknak számítanak – derült ki.

