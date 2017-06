Ricciardo az őrült azeri futam nyertese

A tavalyi jóslatok idén váltak valósággá a már Azerbajdzsán Nagydíj név alatt futó versenyen. A rengeteg történés végén a tizedik helyről rajtoló Daniel Ricciardo állhatott a dobogó legfelső fokára, s ezzel a Red Bull idei első győzelmét szerezte. A második helyen Valtteri Bottas repítette célba Mercedesét úgy, hogy a célegyenesben előzte ki az addig második helyen menetelő Lance Strollt. A fiatal kanadai pilóta így sem panaszkodhat, a Forma-1-ben debütáló évében dobogóra állhatott. A verseny két legnagyobb esélyese, Lewis Hamilton és Sebastian Vettel végül hoppon maradt – fogalmazott az Amber PR.

Ezt várta

– Ez egy esztelen verseny volt. Az ismételt rajt után már tudtuk, hogy dobogós helyen érhetünk célba, de nem gondoltam, hogy ma nyerhetek. Ilyen futamot vártunk tavaly – az összes őrültségével és biztonsági autójával -, s most megkaptuk. A szombati edzés a hibázás miatt nagy csalódás volt, de azt mondtam, a versenyen ki kell maradnom a csetepatékból, s ezt sikerült végrehajtanom. Nagyszerű, hogy egy autóval célba értünk, nem is akárhol, hanem az élen. Köszönet az egész csapatnak – szögezte le a versenygyőztes pilóta.

Daniel Ricciardo kitűnő formában van, ez volt zsinórban negyedik dobogós helyezése, s pályafutása ötödik győzelmét szerezte a Forma-1-ben. Sok biztonsági autós fázis és az őrült azeri kavalkád is hozzásegítette a „széles mosolyú” pilótát az első helyhez. Azért persze saját ügyességére is szüksége volt, hiszen miután Vettel és Hamilton kiesett a pikszisből, még meg kellett előznie a Williams párosát, Strollt és Massát. Massa később feladta a versenyt, de Stroll tartotta magát a második helyen egészen a célegyenesig. Stroll bár végül csak harmadik lett, 18 évesen így is büszke lehet a teljesítményére.

A két nagy esélyes, Lewis Hamilton és Sebastian Vettel az egyik biztonsági autós fázisban kakaskodott a verseny során: a brit befékezett a német világbajnok előtt, s emiatt koccantak. Vettel erre felpaprikázva Hamilton mellé állt és ráhúzta a Ferrarit a Mercedesre, s ismét összeért a két autó. Vettel 10 másodperces büntetést kapott, amivel elszálltak a győzelmi esélyei. Hamilton közben hajtott tovább, de az „isteni igazságszolgáltatás” lecsapott rá: a fejtámasza meglazult, s emiatt be kellett mennie a bokszba egy újért, amivel ő is elvesztette az esélyét az első helynek. Végül Vettel a negyedik, Hamilton pedig az ötödik helyre kormányozta célba autóját.

Párharcok

Valtteri Bottas csendes versenyzéssel, majd egy ügyes húzással ért be másodiknak a célba. A verseny elején a második kanyarban összeakadt Kimi Raikkönennel, amíg honfitársa folytatni tudta a versenyt, addig Bottasnak be kellett mennie a bokszba javításért és egy kör hátránnyal tért csak vissza a küzdelembe. Ennek fényében különösen édes lehet a Mercedes és finn pilótája számára az ezüst­érmes helyezés. A sok kis baleset következtében a pálya a verseny közepén folyton törmelékkel volt tele, emiatt a biztonsági autót többször is beküldték, majd mikor már elkerülhetetlen volt a balesetveszély miatt, le is állították a versenyt a nagytakarítás idejére. Az egyik legemlékezetesebb baleset a két Force India pilóta, Perez és Ocon között zajlott. Ocon okozta a balesetet, mégis ő folytathatta versenyt, majd ért célba a hatodik helyen. A sértett fél, Sergio Perez ehhez képest kiesett, de valószínűleg nem szó nélkül hagyta el Azerbajdzsánt.

Már-már szenzációs a hír, miszerint a McLaren megszerezte idei első pontjait, köszönhetően Fernando Alonsónak, akinek bár a záró körökben rendetlenkedett az autója, mégis célba ért kilencedikként. Pascal Wehrlein a Sauberrel zárta az első tízet.

Ausztria következik

Baku után kéthetes pihenő vár a csapatokra, július 9-én a sógoroknál, az ultramodern spielbergi pályán küzdenek meg egymással a versenyzők. Tavaly a Mercedes, a Red Bull és a Ferrari versenyzője állhatott dobogóra. Látva teljesítményüket, várhatóan idén is ez a három csapat küzdhet meg az érmes helyekért.

HBN

Az állás

1. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 153 pont,

2. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 139,

3. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 111,

4. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 92,

5. Kimi Raikkönen (finn, Ferrari) 73,

6. Max Verstappen (holland, Red Bull) 45

