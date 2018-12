Retró világsztár énekelt Nádudvaron

Buli van! Egészségedre! Köszönöm. Szívesen. Ezeket a szavakat magyarul mondta az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár színpadán az 1991-ben alapított eurodance együttes birminghami születésű, frontembere, Delroy Rennalls. Az 52 éves énekes a ’90-es évek szombat estéinek könnyed hangulatát varázsolta a részint nosztalgiázó akkori tinédzsereknek, részint a Coco Jumbo című világslágerét már csak videó megosztó oldalakról ismerő mai fiataloknak.

Az éjfélkor kezdődött, több mint félórás műsor egy este nyolckor kezdődő retró diszkó fénypontja volt. Az I Give You My Heart és a már említett Coco Jumbo mellett más ismert dallamok is felcsendültek ez idő alatt. A hangulat olyannyira fokozódott, hogy az öltönyben színpadra lépő Lazy Dee művésznéven ismertté vált sztár a végére – fellépő társa segítségével – megszabadult zakójától és nyakkendőjétől, s félig kigombolt inggel búcsúzott hálás közönségétől.

Ezzel a hajnalig tartó bulival hangolódtak a nádudvariak a szilveszteri „művházas” batyus bálra, ahová egy nap alatt az összes ülőhely elkelt.

– Marján László –

