Repülők színesítik a hétvégét a fürdővárosban

Kora délután már egy sétarepülőre és egy helikopterre is fel lehetett ülni, és megcsodálni a várost illetve a környékét a magasból. Ezen felül az érdeklődők testközelből is megnézhettek egy másik légi járművet, a cirkusz állatait vagy a kirakodóvásár kínálatát is.

Fotó: Derencsényi István

A hétvége hátralévő részében igazán látványos és izgalmas légi bemutatókkal, siklóernyősökkel, és műrepüléssel várják a látogatókat. A gyerekeknek játszótér és vidámpark is üzemel, a kreatívabbak pedig a repülőmodell-építőpályán is megmutathatják tudásukat.

HBN

