Rengetegen jelentkeztek táborokba

Az idei évben eddig több mint 20 százalékkal jelentkeztek többen nyári táborokba, mint tavaly, és újdonság, hogy a jelentkezők jelentős része külföldön élő magyarok gyermeke, olvasható a Táborfigyelő közleményében. Az idei évben megszaporodó meghökkentő táborokról a Táborfigyelő gyermektábor-összehasonlító portál vezetője beszélt.

Már február elején megindultak a jelentkezések az idei nyári táborokra, és az azóta eltelt másfél hónapban a táborfoglalások száma drasztikusan növekedett.

„Az elmúlt év hasonló időszakához képest több mint 20 százalékkal több jelentkezést regisztráltunk a Táborfigyelőn, ami örvendetes hír! A korán ébredő szülők a jellemzően április 1-ig tartó előfoglalási kedvezmények miatt anyagilag is jobban járnak, emellett a legjobb táborok turnusai is elérhetőek számukra. Ennek oka, hogy azon vakációs lehetőségek táborhetei, amelyek a legjobb ár-érték aránnyal rendelkeznek, nagyon gyorsan telítődnek!” – mondta el Tóth Béla, a Táborfigyelő gyermektábor-összehasonlító portál vezetője.

Meghökkentő táborok

„A hagyományosabbnak számító kézműves-, lovas-, vagy sporttáborok mellett egyre több a meglepő témájú, vagy épp extrém tábor Magyarországon! Elérhető idén jobb agyféltekés rajztábor, szabadulószobás nyomozótábor, okostelefonos animációs tábor, kangoo tábor, de foglalható agykontroll tábor, vagy épp önismereti-stresszoldó tábor is. Ami látszik, hogy a családok és gyerekek egy része abszolút nyitott ezen újdonságokra, folyamatosak a jelentkezések ezekre az üdülésekre is” – állítja Tóth.

Az idén legkedveltebb táborok esetében még folyik az adatgyűjtés, de a Táborfigyelő vezetője elmondta, hogy a sporttáborok, az informatikai és programozó táborok, az angoltáborok tűnnek a 2019-es esztendő slágereinek, de közelítenek a dobogóhoz a katonai és honvédelmi táborok is.

Magyar gyerekek a táborokban

Érdekesség az idei évben, hogy az eddigi tábori jelentkezések egy jó részét olyan gyermekek teszik ki, akik nem hazánkban élő magyarok.

„Ez valamelyest minket is meglepett, de nagyon örültünk neki! Az eddig leadott jelentkezések közel ötöde olyan magyar gyermek táborozására szól, aki nem Magyarországon él. Azaz a külföldön élő magyar családok is hazaküldik csemetéjüket táborozni, aminek oka lehet egyrészt az itthoni táborok egyre jobb minősége, másrészt az, hogy törekednek arra, hogy gyermekeik Magyarországra továbbra is otthonukként tekintsenek” – mondta el Tóth Béla.

HBN

