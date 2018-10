Rendőrkézen a besurranó tolvaj

A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya egy hajdúszováti férfival szemben 2 rendbeli lopás vétség, 2 rendbeli lopás bűntett, valamint kifosztás bűntett kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást – írja a police.hu.

Egy nő tett bejelentést a rendőrségre 2018. június 27-én hajnalban arról, hogy hajdúszováti otthonában arra ébredt fel, hogy egy férfi a szobájában kutat. A bejelentő elmondta, hogy miután számon kérte az ismeretlent, hogy mit keres a házában, a férfi sietve távozott. A rendőrök a helyszínre mentek, ahol adatgyűjtést és tanúkutatást végeztek, amelynek eredményeként azonosították a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét, akit egy közeli utcában igazoltattak is. A 23 éves férfi egy fűkaszát, egy légpuskát, egy fúrógépet, egy sarokcsiszolót, valamint több ruhaneműt tartott magánál. B. Csaba a rendőrök kérdéseire beismerte, hogy besurrant egy ingatlan melléképületébe és onnan lopta el a tárgyakat. A járőrök elfogták és előállították a helyi férfit a rendőrkapitányságra. Gyanúsítotti kihallgatását követően a nyomozók bűnügyi őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására, amelyet a Hajdúszoboszlói Járásbíróság 2018. június 29-én elrendelt.

A nyomozás adatai szerint miután az első házban a sértett felkelt és megzavarta B. Csabát a kutatásban, a férfi onnan üres kézzel távozott, majd egy másik ingatlan területére is besurrant, ahonnan már sikerült eltulajdonítania több tárgyat is. A nyomozók a műszaki cikkeket, ruhaneműket, valamint a légpuskát lefoglalták, majd visszaadták a tulajdonosának. A rendőrök megállapították a nyomozás során, hogy a gyanúsított több korábban elkövetett besurranással is kapcsoltba hozható.

A nyomozás vizsgálati szakaszában a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte és az iratokat átadta az ügyészségnek.

