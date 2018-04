Rendbe tették a fejüket a lokisták

Most azonban előbb a kupában verték meg hazai környezetben a Honvédot és jutottak be az elődöntőbe, majd hétvégén Pakson arattak magabiztos, 5–2-es győzelmet. A Loki utóbbi sikerével ismét fellépett a dobogóra. Takács Tamás örül, hogy elkapták a fonalat, és bízik benne, a hullámvölgy a múlté.

Utálnak veszíteni

A meccset a kispadon kezdte, azonban később feliratkozott a góllövők közé Takács Tamás, vagyis a debreceniek két duplázó támadója, Könyves és Tabakovic után a harmadik támadó is betalált szombaton délután.

– Jól kezdtük a mérkőzést, kétgólos vezetést szereztünk, majd az ellenfél szépítése után rögtön válaszolni tudtunk, és ezzel továbbra is kézben tartottuk a játékot – mondta a Napló érdeklődésére Takács. – Jómagam a kispadon kezdtem a meccset, nyilván én is szerettem volna minél többet játszani és hozzátenni a DVSC teljesítményéhez. Örülök, hogy jól szálltam be a játékba és gólt rúgtam. Sokat dolgoztunk azért, hogy jobban szerepeljünk, mint az elején. Rendbe kellett tenni a fejeket a csapaton belül, úgy látszik, Herczeg Bandi bá’ ezt remekül csinálta, hiszen mindhárom csatára gólt lőtt és nyerni tudtunk a paksiak otthonában – fogalmazott a 27 esztendős labdarúgó, aki elismerte, nehéz időszakon vannak túl.

– Azonban a Haladás ellen már voltak biztató jelek a játékunkban, aztán a Honvéd és a Paks ellen győznünk is sikerült. Sok munkánk van ebben, hiszen elhiheti mindenki, mi is utálunk veszíteni. Én is próbálom összerakni, felépíteni magam, mert korábban csak helyzetekig jutottam el, de nem nagyon ment a góllövés idén. Azon leszek, hogy minél többször eredményes legyek, mert ez a dolgom. A paksi találat nagyon jót tett a lelkemnek, fontos volt, hogy újra ráérezhettem az ízére. Azonban nincs megállás, tovább kell mennünk az úton, csak koncentrált és összeszedett futballal lehetünk eredményesek. Szombaton jön a Ferencváros, bízom benne, hogy kiváló időben, sok néző előtt játszunk velük egy jó mérkőzést! – mondta Takács.

A DVSC–Ferencváros találkozót szombaton 19.30-kor rendezik meg.

