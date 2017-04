Rend menet

Ha még emlékszünk a pár évvel ezelőtti elszámoltató projektre, képben leszünk. Ez arra volt hivatott, hogy az előző kormány(ok), s a hozzájuk kapcsolódó szervek korruptságának zsebre tehető bizonyítékait elénk tárják. Akkor „leplezték le” egy korábbi fővárosi tisztségviselő, bizonyos H. M. „üzelmeit” is. Nos, akkortájt a királyi tévéhíradó egyik este őt pécézte ki. S az illető főbenjáró „bűneinek” első helyen azt emelték ki, hogy az egyik HÉV-vonalhoz olyan kijelző rendszert szereztek be hivatalai ideje alatt, amely nem pontosan mutatja, hogy mikor érkeznek a szerelvények.

Debrecenben akkor még csak egyetlen villamosvonal működött. A megállóihoz viszont csodálatos elektronikus kijelző rendszert szereltek fel már évekkel azelőtt. Csodálatunkat talán csak az tompította kissé, hogy ezek a monitorok egészen addig egy pillanatig sem működtek. Nemhogy a villamos várható érkezését nem mutatták, de egyáltalán semmit sem jeleztek. Sötétek voltak reggel, sötétek voltak este, sötétek voltak éjszaka. Amikor viszont ez a bizonyos pesti HÉV kijelző ügye napvilágra került, egyik napról a másikra hirtelen elkezdtek világítani. Igaz, kis hibával. Illetve kettővel. Ugyanis mindig csupán két számot mutattak a jármű várható érkezési idejét illetően. Késő esténként, amikor munkából hazafelé indultam, egészen biztosan. Ha jól emlékszem az egyik a 9-es volt. Aztán amikor a tuja feltűnt az előző megállóban, a szám egy perc jelzésre váltott. Azóta van egy új villamosvonalunk, s ezzel együtt megújult a rendszer. S amikor működik szinte kifogástalanul teszi. A buszmegállókban felszerelt elektromos tájékoztatók viszont működésük évei alatt nem a buszok tényleges elhaladását jelezték. Holott alighanem ezt kellett volna tenniük. Ezzel szemben egyszerűen felnagyították és a „villanyújságon” közhírré tették a menetrendet. Amelyet a megálló oszlopán amúgy is le lehet olvasni. Így persze sokszor óhatatlanul félrevezették a frissen érkezőket vagy átszállókat. Hisz olyan járatok egy perce múlva esedékes érkezését szintén mutatták még, amelyek a valóságban már odaérkeztek, megálltak, tovább indultak és városi közlekedési mércével mérve már messze jártak.

A jelenlegi helyzet meglehetősen kaotikus. Akad megállóhelyi tábla, amely a járművek tényleges mozgását jelzi a várakozóknak. De jó egy héttel ezelőtt saját magam láttam olyat, amely még mindig csak a menetrendet ismételte. Adott esetben tehát a monitor közlésével ellentétben az utasnak nem az egy perc, hanem, mondjuk, a félóra múlva érkező busz lesz a következő igénybe vehető járata. Tipikusan olyan eset, amikor nem szabad hinnünk saját szemünknek sem. Értetlenkedhetünk, nézegethetünk, kérdezősködhetünk, ám ez a hajó (busz) már így is, úgy is elment. De ezt a tényt legalább egyértelműen tudassák velünk. Mert, a mindennapi tapasztalatok alapján, az immár sokéves megállóhelyi utastájékoztatáson még dolgozni kell kicsit. Persze az is igaz, hogy még a Szentírás minden szava (száma) sem tekinthető szentírásnak…

– T. Szűcs József –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA