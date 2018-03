Remekül indult a rájátszás, az MVFC és a DEAC is nyert

Megkezdődött a play off a férfi futsal NB I-ben: pénteken a Berettyóújfalu a Nyírgyulajt, míg a Debrecent a Fradit fogadta.

Félidőben még a vendégek vezettek a Pálfi István Rendezvényközpontban, azonban fordított a Mezei-Vill, előbb Amílcar, majd Harmati is betalált, ezzel kialakítva a 2–1-es végeredményt. „Azt mondtam a játékosaimnak, hogy ez az egyik legveszélyesebb csapat, és ma közel is állt ahhoz, hogy meglepetést okozzon. Ez már a rájátszás, ahol nincsenek könnyű meccsek. Érdekes tény, hogy ha most nyert volna ellenünk a Nyírgyulaj, akkor azonos ponttal állnánk a tabellán, holott az alapszakaszban 17 pont előnyünk volt velük szemben. Ezzel azt akarom mondani, hogy ez a lebonyolítás nem díjazza azt, aki egész évben jól teljesít. De alkalmazkodnunk kell a helyzethez és tanulhatunk is belőle, hiszen ez a rendszer megengedi, hogy pénzt spóroljunk meg azzal, hogy csak márciustól szerződtessünk egy vagy több játékost, és úgy próbáljunk a legmesszebbre érni.” – olvasható az Újfalu edzőjének, Sergio Mullor Cabrera nyilatkozata a Futsalhungary.hu-n.

Csak így tovább!

A cívisvárosiak semmit sem bíztak a véletlenre: Pallai szerzett vezetést a hazaiaknak a DESOK-ban. Igaz, még egyenlíteni tudott az FTC, de utána Varga és Györfi is betalált, félidőben 3–1-re ment a DEAC. Fordulás után csökkentette hátrányát a fővárosi egylet, azonban a hajrában Kondás eldöntötte a meccset, 4–2-re nyertek a hajdú-bihariak.

„Sikerült megismételni a múlt heti teljesítményt. Jól jöttünk ki a mérkőzés fordulópontjaiból. A kiállítást és a második félidőben egy komolyabb holtpontot, amikor a hátsónkat súrolta a háló, átvészeltük, ez nagy mentális erőre vall. Ilyen hozzáállással és akarattal kell tovább mennünk!” – nyilatkozta a Futsalhungary.hu-nak Elek Gergő, a DEAC mestere.

HBN

MVFC Berettyóújfalu-Nyírgyulaj 2-1 (0-1)

Berettyóújfalu, Pálfi István Rendezvénycsarnok. Vezette: Borbás B.

MVFC: Mezei – Javi Sanchez, Szabó P., Gál, Serginho. Csere: László, Kovács I., Amílcar, Harmati, Trencsényi, Nagy D., Takács, Rafinha. Edző: Sergio Mullor Cabrera

Nyírgyulaj: Pallai – Angyalos, Sánta, Nagy I., Siska. Csere: Opre, Slivchenko, Szabó Á., Faragó L., Kerti, Skorov, Orosz, Vass, Nagy B. Edző: Lovas Norbert

Gól: Amílcar (29.), Harmati (30.) illetve Nagy I. (15.)

Sárga lap: Siska, Skorov

Debreceni Egyetem AC–FTC Futsal-Fisher Klíma 4–2 (3–1)

Debrecen, DESOK Sportcsarnok, 200 néző. Vezette: Gál P.

DEAC: Dobi – Kasuba, Szentes-Bíró, Sándor, Varga D. Csere: Faragó (k), Tóth A., Esztergomi, Pallai, Kondás, Szabó P., Györfi. Vezetőedző: Elek Gergő

FTC: Tóth Gy. – Komáromi, Safar, Szabó Zs., Keresztury. Csere: Vámosi (k), Juhász, Andorka, Horváth B., Dénes, Bencze, Vattamány. Játékos-edző: Safar Tony

Gól: Vattamány (12. – büntetőből), Andorka (30.), ill. Pallai (6.), Varga D. (15.), Györfi (18.), Kondás (35.)

Kiállítva: Tóth A. (12.)

